Optimističke prognoze o rastu Srbije u 2022. (FOTO/VIDEO)

Rast bruto domaćeg proizvoda Srbije prošle godine bio je 7,5 odsto i po tom pokazatelju ekonomske uspešnosti Srbija će biti druga zemlja u Evropi, posle Irske, a za ovu godinu očekivani rast je 4,5 odsto.

Predsednik Srbije Aleksandar Vućić se nada da će Srbija i po drugim pokazateljima ove godine biti medju najuspešnijim zemljama u regionu.

„Mi smo u prethodne dve godine zemlja sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi. To nikada nije bio slučaj u istoriji naše zemlje i ne postoji šansa da nas neko stigne. Mi smo u plusu 6,6 – 6,7 odsto u dve godine.Takav plus niko neće imati. Najveći rast u industriji zabeležen je u rudarstvu i želim da vam kažem da je to pre svega zahvaljujući Zidjinu i borskom rudniku. To su impresivni brojevi.“

Istakao je da će javni dug Srbije u 2021. biti manji od očekivanog i da će na nivou centralne države iznositi 56,9 odsto BDP-a, da će ukupna vrednost BDP-a biti 53 milijarde evra, a priliv stranih direktnih investicija najveći u regionu, o čemu svedoči i otvaranje 18 velikih fabrika tokom godine.

„Priliv stranih direktnih investicija za period do 20. decembra iznosio je 3,61 milijarde evra. To znači da ćemo biti gotovo na nivou rekordne 2019. godine, što je oko 60 odsto ukupnih stranih direktnih investicija za ceo Zapadni Balkan. Naša politika je politika politika subvencionisanja, nemenjanja poreskih stopa. Dobro stanje javnih finansija doprinelo je tome da imamo veliki broj zaposlenih ljudi“, rekao je Vučić.

Devizne rezerve su na kraju novembra iznosile 16,5 milijardi evra bruto, odnosno 13,9 milijardi evra neto i povećane su od početka prošle godine za gotovo tri milijarde evra.

„Trenutno zlato u deviznim rezervama iznosi 37,3 tone, najviše ikada“, naglasio je Vučić.

Istakao je i da je Srbija na korak do investicionog rejtinga, kakav imaju najbolje zemlje EU.

„Verujem da to obećanje, koje smo dali 2018, možemo da ispunimo 2022. godine“,

dodao je.

Predsednik Srbije je najavio i da će država u pronatalitetnu politiku u 2022. uložiti stotine miliona evra, povećanjem pomoći za radjanje prvog deteta na 300.000 dinara, kao i za drugo i treće dete, a medju novim merama biće i državna pomoć majkama pri kupovini nekretnine u iznosu od 10 do 50 odsto njene vrednosti.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

