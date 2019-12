Osiguranje poljoprivredne mehanizacije važan deo proizvodnje

NOVI SAD – Mladi poljoprivredni proizvođači mehanizaciju, koja im donosi najveće prihode i polazna je osnova da bi uopšte razvili proizvodnju, u većini slučajeva nasleđuju, a tek nakon nekoliko godina finansijski su sposobni da obnove mehanizaciju.

Zato su, kažu, programi subvencionisanja za svakog poljoprivrednika izuzetno značajni, pa su i svesni važnosti osiguranja poljoprivredne mehanizacije.

„Subvencije su nam veoma važne i naravno da ih koristimo, jer omogućavaju da lakše dođemo do mehanizacije. Ipak, ono što bi naša preporuka bila jeste da procenat povrata za mlade poljoprirvednike bude veći u odnosu na ostale. Sada je povrat za sve poljoprivrednike 50 odsto, a mi smatramo da bi poljoprivrednici mlađi od 40 godina trebalo da dobijaju 70 odsto“, rekao je Milan Borić, predsednik Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika.

On, kao i ostali učesnici skupa „Kako obnoviti poljoprivrednu proizvodnju“, saglasan je da je osiguranje poljoprivredne mehanizacije jednako važno koliko i sama kupovina.

„Poljoprivredni proizvođači ne samo da treba da osiguravaju svoju proizvodnju u vidu useva, plodova i životinja, već i mehanizaciju, kao značajnu opremu za obavljanje svoje delatnosti. Ulaganja u mehanizaciju su visoka i oni moraju na neki način zaštiti svoj finansijski interes“, kaže Jovana Bogdanović, iz kompanije „Dunav osiguranje“.

Ona podseća da ta kompanija poljoprivednicima nudi pokriće od rizika od požara, elementarnih nepogoda, provalne krađe i razbojništva, loma mašina i slično.

Pod pretpostavkom da se kupuje novi traktor, kaže Đorđe Mišković iz Udruženja uvoznika poljoprivedne mehanizacije, na prvo mesto trebalo bi staviti raspoloživost servisa posle prodaje i kvalifikovanog servisera.

„Sve više smo zavisni za digitalne forme, i kataloga, i apdejtovanja softvera, povezivanja na navigaciju, sve to treba da proprati kvalifikovan instruktor i serviser i da nauči rukovaoca kako da koristi mehanizaciju. To su velike investicije koje zahtevaju učenje. Takođe, trebalo bi voditi računa o Zakonu o zaštiti potrošača, koji reguliše ovu oblast i Zakonu o obligaionim odnosima, kad je reč o zadrugama i firmama, gde one na mašinama prave komercijalnu dobit“, rekao je Mišković.

(Tanjug)