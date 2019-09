Osiguranje proizvodnje – miran san

PRIČEVIĆ – Skoro celokupnu voćarsku proizvodnju osiguravam već devet godina i budući da od toga živim, osiguranje mi je važno da ne bih rizikovao i mogao mirno da spavam, kaže voćar Vladimir Vuković iz sela Milinčica kod Valjeva.

On je tako objasnio značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i zašto mu je bilo važno da svoj trud osigura, a svoja iskustva mogao je da podeli i nove informacije dobije na radionici u selu Pričević kod Valjeva u organizaciji „Dunav osiguranja“ i „Agropresa“.

Vuković je rekao da je voćarsku proizvodnju počeo da osigurava kod „Dunav osiguranja“ pre devet godina i da je time zadovoljan, kao i da, na sreću, do sada nije imao velikih šteta.

Vuković se bavi proizvodnjom šljive koju suši, a osigurava starije zasade i to, kako kaže, delom na kvalitet, a deo na klasično osiguranje.

Prošle godine, kaže, uspeo je da osuši šest tona šljive i bila je to za njega solidna godina, što se tiče kvaliteta i prinosa.

Ističe da su od velikog značaja i subvencije koje daje država za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Koordinator za osiguranje poljoprivrede za region Zapadne Srbije u „Dunav osiguranju“ Aleksandar Dragojlović rekao je da je potrebno sistematičnije raditi na jačanju svesti proizvođača i vlasnika životinja u tom delu Srbije, buduću da je osigurano svega 10 odsto obradivih površina.

Dragojlović je kao važnu meru ocenio subvencije države za osiguranje 70 odsto proizvodnje u Zlatiborskom, Kolubarskom i Moravičkom okrugu, zahvaljujući čemu je, dodaje, ostvareno povećanje osiguranja useva voća, najviše maline, od više od 25 odsto.

Podsećajući da se danas u Pričeviću održava jedna od najvećih manifestacija, „Ovčarska izložba“, to je bila prilika, dodaje, da Dunav osiguranje podeli više informacija sa svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i prestavi im zašto je važno da osiguraju proizvodnju.

Ukazujući na to da osiguranje nije velika stavka, on je kao primer naveo da bi za osiguranje 10 ili 11 krava godišnja premija sa dodatnim rizicima iznosila od 1.500 do 2.000 dinara po grlu.

„Ovakve manifetacije, poput današnje, dobra su prilika da se poljoprivrednici o tome infromišu i sa agentima o prodaji osiguranja dogovore najbolji model“, rekao je Dragojlović.

Direktor Javnog preduzeća „Agrorazvoj – valjevske doline“ Bojan Bošković rekao je da su na današnjoj manifestaciji predstavljena samo najboja grla iz Kolubarskog okruga.

Govoreći o značaju subvencija, on je rekao da je to veoma velika pomoć za stočare i podsetio da se u tri okruga u Srbiji daju subvencije i do 70 odsto.

Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović rekao je da je taj kraj Srbije poznat po stočarstvu, prevashodno gajenje ovaca i dodao da današnja manifestacija prerasta u tradicionalnu.

Podsetio je da je Grad Valjevo od 2016. šest puta povećao subvencije za poljoprivredu, kako za stočarstvo, tako i za ostale grane, a da ima i dosta startapova u toj oblasti.

„Naša želja je da svim seoskim sredinama doprinesemo da poljoprivrednici imaju što bolje uslove i da se poboljša kvalitet njihovog života“, rekao je gradonačelnik.

On je rekao da se nada da će za 2020. godinu subvencije za poljoprivredu premašiti 60 miliona dinara.

(Tanjug)