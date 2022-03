Osiguranje useva obaevezno za sigurnu dobit

DESPOTOVO – Kompanija Dunav osiguranje održala je u Despotovu kod Bačke palanke radionicu sa poljoprivrednim proizvođačima o važnosti osiguranja useva.

Iz ove kompanije apeluju na sve poljoprivredne proizvođače da u godini koja je i ovako teška i neizvesna svoje useve ne ostave bez osiguranja, jer je rizik ogroman.

Nataša Novčić Zubac iz novosadske filijale Dunav osiguranja kaže da je kompanija Dunav osiguranje ostala vodeća osiguravajuća kuća u Srbiji naročito u oblasti osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

„Osiguravamo više od 140 hiljada hektara širom Srbije, a u Vojvodini preko 120 hiljada hektara. Ono što je veoma bitno jeste da je obuhvat osiguranja useva povećan za 28 procenata, što je u velikoj meri posledica razvoja svesti poljoprivrednika o značaju osiguranja“, rekla je Zubac.

Ona je istakla da su prosle godine platili najvece štete u oblasti osiguranja voća bez obzira da li je štetu naneo mraz ili grad.

„I povrće je pretrpelo ozbiljne štete. Dunav osiguranje je jedna od retkih kuća koja i dalje nudi osiguranje od prolećnog mraza. Jedna smo od retkih kuća koja ima osiguranje od nedostatka vlažnosti zemljišta odnosno suše. Kod osiguranja povrća imamo najšire pokriće. Cena osiguranja zavisi od brojnih faktora, ali mozemo reći da je tri do četiri procenta premija osiguranja za luk, a kod paprike je to do pet i po procenata“, objasnila je Zubac.

Domaćin predstavnicima Dunav osiguranja bila je firma “Ajduk agrar” koja je njihov dugogodišnji klijent. Bilo je godina kada ovde nije bilo većih šteta, ali oni nisu dovodili u pitanje odluku da osiguraju useve.

Vlasnik firme Miloš Ajduk kaže da je bilo i godina kada su štete bile ogromne, a kompanija Dunav osiguranje tada je imala priliku da ispuni svoje obaveze prema Ajduk agraru.

„Doživeo sam veliko nevreme 2006. ovde u Despotovu i uvideo sam da bez osiguranja ne možemo da radimo. Tada sam razmišljao o tome kako se prehraniti, a ne o novoj proizvodnji. Od 2007. do danas stalno sam osiguran. Počeo sam samo sa osiguranjem useva dok mi je sada svaka mašina i svaka pumpa osigurana.

Za Dunav osiguranje sam se opredelio jer su bili najpovoljniji na trzištu. Uvideo sam da je vrlo ožbiljna kuća. Koliko imaš štete toliko ti bude isplaćeno. Sve je bilo korektno, svaka procena je bila vrlo poštena, nijednog momenta nisam posumnjao da li rade pošteno. Mladi poljoprivredni proizvođači bi morali da razmišljaju o osiguranju i kada podvučete crtu isplati se i početnicima“, rekao je Ajduk.

Kompanija Dunav osiguranje podseća da je ovo je period kada treba početi pregovore o osiguranju useva. Oni apeluju na poljoprivredne proizvođače da obavezno osiguraju svoje useve, jer je to jedini način da sledeće godine sigurno ponove svoju proizvodnju.

(Tanjug)

