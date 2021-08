Otpadne vode – resurs za proizvodnju vodonika

NJUJORK – Istraživači u Australiji će zajedno sa komunalnim preduzećima istražiti mogućnost upotrebe otpadnih voda za proizvodnju vodonika u nastojanju da se poveća održiva ekonomija i maksimizuju resursi.

Na projektu će raditi tim stručnjaka sa Univerziteta Monaš u Melburnu sa kolegama iz asocijacije „Istraživanje vode Australija“ koju čine četiri domaće komunalne kompanije.

Univerzitet Monaš i pomenuta asocijacija su u odvojenim saopštenjima naveli da će cilj projekta biti „rešavanje problema oskudice vode u procesu proizvodnje vodonika“, prenosi CNBC.

Plan je da se to postigne kroz „razvoj inovativnog pristupa, gde već korišćena voda ponovo koristi kao sirovina za proizvodnju vodonika metodom elektrolieze vode“.

Vodonik, kog Međunarodna agencija za energiju (IEA) opisuje kao „svestranog provodnika energije“, ima širok spektar primene i može se koristiti u sektorima kao što su industrija i transport.

Ovaj hemijski element se može proizvesti na više načina, a jedna od metoda je primena elektrolize, pri čemu električna energija razlaže vodu na kiseonik i vodonik.

Ako električna energija koja se koristi u ovom procesu potiče iz obnovljivih izvora, poput vetra ili sunca, onda vodonik dobijen na taj način neki nazivaju „zelenim“ ili „obnovljivim“.

„Količina otpadnih voda koja je trenutno dostupna za upotrebu daleko je veća od količine potrebne za elektrolizu vode za proizvodnju vodonika“, kaže Sivang DŽang, profesor hemijskog inženjeringa na Univerzitetu Monaš.

Najveći deo prečišćene vode u Australiji se, kako objašnjava, „ispušta u okolna vodna tela ili reciklira za navodnjavanje nakon tretiranja u centralizovanim opštinskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda“.

„S obzirom na to da je obim prečišćene vode iz ovih postrojenja veoma konzistentan, to je obećavajući resurs za elektrolizu vode“, zaključio je on.

(Tanjug)

