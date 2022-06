Otvaranje 1. deonice autoputa u Crnoj Gori tokom ove sezone

PODGORICA – Prva deonica auto-puta Bar-Boljare koja povezuje Smokovac i Mateševo biće otvorena tokom ove letnje sezone, najavio je danas Andrej Mihailović iz kompanije Monteput.

Dodao je da je u ovom trenutku u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija na izgrađenoj deonici koja je na trasi budućeg autoputa koji će povezivati Srbiju sa Crnom Gorom, Beograd sa Podgoricom.

Mihailović je rekao da su postavljeni sistemi urađeni u skladu sa evropskim direktivama i svetskim normama.

„Vrlo važne instalacije se rade na kraju. Svi smo vrlo nestrpljivi da se autoput otvori, ali ga mi ne smemo otvoriti dok se svi sistemi ne testiraju i dok ne daju rezultate koji su zadovoljavajući, a tiču se bezbednosti“, rekao je on.

Dodao je da su za potrebe održavanja sklopili ugovor o nabavci 10 snegočistača, kao i da imaju dva specijalizovana vozila koja će se koristiti za zimsko i letnje održavanje.

Raspolažu i sa dva vatrogasna vozila koja su specijalizovana za rad u tunelima, kao i sa dva manja vozila koja će se koristiti za potrebe vatrogasne službe.

On je objasnio da će služiti za obezbeđivanje funkcionisanja saobraćaja na prioritetnoj deonici koja je izgrađena na zahtevnom terenu.

„Na 42 km, imamo 16 tunela sa dve tunelske cijevi, dakle praktično imamo 32 tunela. Najduži od njih ima gotovo tri kilometra – Vjeternik, koji je veoma zahtevan. Mnogo je zahtevnih tunela dužine kilometar ili dva, kao i preko 20 mostova na ovom autoputu“, istakao je on.

Deonica je pokrivena je sa više od 560 kamera koje će biti praćene u komandnom centru.

„Sve kamere koje su u tunelima imaju mogućnost automatske detekcije incidenata. Čim se detektuje neki od incidenata, bilo da je to pogrešan smer, zaustavljeno vozilo u tunelu, pojava dima ili vatre ili pojava nekog objekta za koji je neprirodno da se nalazi u tunelu, automatski se to evidentira na kamerama u komandnom centru uz zvučni alarm koji će registrovati dežurni operater u centru. Dakle, ugrađeni su najsavremeniji sistemi“, naveo je on.

Kako je rekao, izuzetno su zadovoljni svim dosadašnjim radovima i saradnjom sa izvođačima.

Rekao je da su u posetu stizale delegacije iz Kine, jer je glavni izvođač kineski CRBC, kao i predstavnici vlasti Crne Gore.

„Svi oni su stekli generalni utisak da je ovakav objekat jedinstven u regionu, ako ne i šire“, zaključio je Mihailović.

(Tanjug)

