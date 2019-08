Otvaranje ponuda za Moravski u utorak, radovi u septembru

BEOGRAD – Ponude na tenderu za izbor strateškog partnera za gradnju Moravskog koridora, autoputa od Preljine do Pojata, biće otvorene 27. avgusta, a radovi bi mogli da počnu u septembru, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

Budući autoput, čija je dužina 112 kilometara, a širina 30 metara, imaće ukupno 139 objekata od toga 84 mosta, 26 nadvožnjaka i tri podvožnjaka, kao i 10 denivelisanih raskrsnica – petlji.

„Otvaraju se ponude 27. avgusta pristigle na osnovu javnog pozivu. Videćemo, komisija će pregledati te ponude, a nakon toga u roku od 10 ili 15 dana vlada bi trebalo da donese odluku ko je strateški partner za izgradnju Moravskog koridora u dužini od 110 km“, rekla je Mihajlović za Tanjug.

Moravski koridor će povezati Koridor 10 i autoput „Miloš Veliki“, istakla je Mihajlović.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je 5. avgusta javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji izgradnje infrastrukturnog koridora, deonice autoputa Pojate-Preljina.

Ministarstvo traži strateškog partnera za izradu projekata za građevinsku dozvolu, izvođenje i izvedenog objekta, kao i izvođenje radova na izgradnji te deonice autoputa, a rok za podnošenje prijava je bio 21 dan.

Pravo učešća imaju domaća i strana pravna lica, a i konzorcijumi pravnih lica.

Uslov je da podnosilac prijave ima obrt finansijskih sredstava u 2016, 2017. i 2018. godini od minimum milijardu evra.

Dodatni uslov je da podnosilac obezbedi Pismo o namerama od međunarodnih finansijskih institucija, banaka ili drugih izvora finansiranja za finansiranje projekta Moravski koridor u iznosu od najmanje 400 miliona evra.

Moravski koridor će saobraćajem povezati područje na kome živi pola miliona građana: Čačak, Kraljevo, Vranjčaku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

Inače, Ministarstvo građevine je u oktobru 2018. potpisalo sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka memorandum o razumevanju za izgradnju Moravskog koridora, a vrednost radova je procenjuje na oko 800 miliona evra.

Mihajlović je govoreći o izgradnji autoputeva rekla da je na istočnom kraku Koridora 10 preostalo da se završi autoput još samo na nekoliko problematičnih tačaka, kao što je ranije bio slučaj u Grdeličkoj klisuri.

„Imali smo izveštaj Koridora Srbije da će građevinski radovi biti završeni do kraja avgusta, a u septembru da ostane opremanje pojedinih delova i kosina i da početkom oktobra može da se pusti. Čula sam sad iz Koridora da oni najavljuju kao rok kraj oktobra. To ćemo da vidimo zašto je tako. Ali, bez obzira da li je to 20. septembar ili 20. oktobar, mislim da je to velika stvar za Srbiju da imamo direktnu vezu ka Bugarskoj“, naglasila je ministarka.

To znači, ističe, dodatni tranzit kroz Srbiju i mogućnost da se naša zemlja bolje poveže.

„Puno smo naučili iz gradnje Koridora 10 i gradnja nijednog novog autoputa koji počinjemo da radimo neće se voditi kao nekada što je rađeno sa Koridorom 10. Jer želimo da izbegnemo dodatne troškove, ozbiljne probleme, loše projekte i slično“.

Mihajlović je naglasila da se svaki novi projekat gradnje autoputa počinje sa kompletno uređenom, proverenom i iskontrolisanom dokumentacijom i pripremljenom i uređenom eksproprijacijom.

