Otvoren 15. Regionalni sajam privede u Novoj Pazovi

BEOGRAD – Stara Pazova spada u najrazvijenije opštine u Srbiji i trenutno na 1000 zaposlenih ima 24 nezaposlena.

Cilj podrške lokalne samouprave je da se trend male nezaposlenosti nastavi, kao i da ljudima iz Beograda i Novog Sada ova opština bude izbor za život, rekao je predsednik SO Stara Pazova Đorđe Radinović na otvaranju 15. regionalnog Sajma privrede koji se održava u Novoj Pazovi.

„Ovaj sajam pokazuje napore i podršku lokalne samouprave za razvoj ove opštine i povećanje broja ljudi koji ovde žele da žive i rade“, rekao je Radinović.

Sajam je otvorio pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić koji je tom prilikom istakao da opština Stara Pazova već 10 god spada u prvu kategoriju razvijenosti jedinica lokalnih samouprava i da je to veliki uspeh, s obzirom na konstantno povećanje standarda.

„Kada se uradi analiza stepena razvijenosti opština, i izračuna prosečna one opštine koje su preko tog proseka spadaju u prvu kategoriju, a to je već 10 godina slučaj sa opštinom Stara Pazova. To uopšte nije jednostavno, s obzirom na to da se standardi stalno podižu“, rekao je Sofić.

On se zahvalio privrednicima koji učestvju na sajmu i poželeo uspeh organizatorima u ostvarivanju cilja, a to je povezivanje privrednika i građana, i njihova međusobna saradnja.

Ovaj 15. regionalni Sajam privrede organizuje opština Stara Pazova u saradnji sa privrednom komorom Sremskog upravnog okruga i kako navode, predstavlja mesto susreta poslovnih ljudi kako bi njihove ideje i poslovne ambicije dobile svoj epilog kroz uspostavljanje novih saradnji i kontakata.

(Tanjug)

