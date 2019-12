Otvoren „BIG fashion park“, Dekatlon stigao u Srbiju

BEOGRAD – Nova „šoping“ destinacija, „BIG fashion park“, u okviru koje će se naći i renomirani francuski proizvođač sportske opreme Dekatlon, otvorena je danas u beogradskom naselju Karaburma.

Reč je o izraelskoj investiciji koja se prostire na 15 hiljada kvadratnih metara u neposrednoj blizini BIG fashion centra, otvorenog u aprilu 2017. godine.

Ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam, obraćajući se okupljenima, istakla je da izraelski investitori nastavljaju sa svojim aktivnostima u Srbiji jer je Srbija veoma interesantna zemlja za ulaganje.

„Srećna sam da sam danas ovde i da učestvujem na otvaranju novog izraelskog projekta sa ponudom maloprodajnih proizvođača. Projekta koji razvija Beograd i Srbiju. To nije samo šoping, već i kompleks, stambeni kvart koji se najavljuje, sa nekretninama, sa svim neophodnim sadržajima u slobodno vreme“, navela je Fišer Kam.

Prema njenim rečima, kompanija BIG posluje u Srbiji 12 godina, od 2007. godine, a to je, kaže, ujedno i dobro i loše vreme za poslovanje i ulaganje.

„Kompanija je došla ovde da ostane, imaju poverenje u trgovinu u Srbiji, i oni ne ulažu samo zbog profita, već zato što vole ovaj grad i u njemu se osećaju lepo“, kazala je ambasadorka Izraela.

Generalni direktor kompanije BIG CEE Srbija Robert Jahav kazao je da mu je posebno drago da „BIG CEE Srbija“ Beogradu i Beograđanima može da „isporuči“ novi projekat, sa svim pratećim sadržajima, prodajnim mestima, stambenim kvartom…

„Veoma sam srećan zbog Dekatlona, koji bez nas ne bi došao u Srbiju. Takođe, srećan sam da možemo da razvijamo čitavu ovu regiju oko Karaburme i Ade Huje. Želim da svi uživaju na ovom mestu i nadam se da će Beograd nastaviti da se razvija na dobrobit njegovih stanovnika“, istakao je Jahav.

Generalni direktor Dekatlona za područje Srbije, Hrvatske i Slovenije Mišel Kapler rekao je da je srećan što i u Srbiji, gde se ljudi masovno bave sportom, kompanija ima priliku da otvori prvu prodavnicu.

On je naveo da Dekatlon ima plan da u naredne 3 godine otvori još pet-šest prodavnica, pre svega u velikim gradovima širom Srbije, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu.

(Tanjug)