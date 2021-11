Otvoren rekonstruisani nadvožnjak u Mladenovcu

MLADENOVAC – Ministar građevinarstva, saobraćajaj i infrastrukture Tomislav Momirović danas je u prisustvu zamenika gradonačcelnika Beograda Gorana Vesića i predsenika opštine Mladenovac Vladana Glišića pustio u saobraćaj rekonstruisani nadvožnjak preko železničke pruge u Mladenovcu.

„Kada smo počli sanaciju ovog mosta izgrađenog između dva svetska rata koji nikad nije rekonstruisan videli smo koliko je propao. Dogovorili smo se sa Gradom, opštinom Mladenovac i Putevima Srbije da moramo da ga rekonstruišemo, jer on nije važan samo za građane Mladenovca i Beograda, on je ključna most i za građane Topole i Aranđelovca“, reko je Momirović.

Dodao je da se u Srbiji trenutno gradi više od 1.200 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a da je ovaj nadvožnjak primer da Vlada Srbije ne zaboravlja ni lokalnu putnu infrastrukturu.

„Ovo je za građane Mladenovca autoput, brza pruga, brza saobraćajnica i svi drugi kapitalni projekti koji postoje u Srbiji danas“, ocenio je ministar Momirović.

Naveo je da će u Mladenovcu biti izgrađena i potpuno nova kanalizaciona mreža sa prečišćivačem otpadnih voda.

„Ovo je dokaz da politika koju mi vodimo i koju je utelmeljio predsednik Aleksandar Vučić daje rezultate u svakom delu ove zemlje“, rekao je Momirović.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da Vlada Srbije u Beograd ulaže više od sedam milijardi evra u različite projekte.

Vesić je ocenio da je građanima važno da se problemi rešavaju i dodao kako je to moguće samo ako se vodi ista politika na svim nivoima vlasti, od republičkog do opštinskog.

„Zato što imamo istu politiku i što se zemlja dobro ekonomski razvija došli smo u situaciju da ovaj nadvožnjak bude obnovljen. Biće mnogo drugih objekata koji će biti obnovljeni, jer konačno imamo novca da uredimo našu Srbiju“, rekao je Vesić.

On je najavio da će tokom meseca biti potpisan sporazum koji će omogućiti Mladenovčanima da dobiju prevoz Beovozom.

Predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić zahvalio je Miroviću i Vesiću što su pomogli da se reši veliki saobraćajni problem u Mladenovcu.

Najavio je da će ova beogradska opština kroz program “Čista Srbija“ dobiti 60 kilometara nove kanalizacije, jedno veliko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i tri manja u Jagnjilu, Velikoj Krsni i Velikoj Ivanči ukupne vrednosti oko 40 miliona evra.

Nadvožnjak, koji se nalazi u centru Mladenovca, dugačak je 328 metara, a sastavljen je od dve prilazne betonske konstrukcije dužine 104 i 182 metra i glavne čelične konstrukcije preko železničke pruge raspona 42 metra. Objekat je bio oštećen u tolikoj meri da je kompanija Štrabag koja je izvodila radove morala potpuno da ga rekonstruiše.

Pored vidljivog oštećenja kolovozne ploče bilo je uočeno veliko curenje vode na gotovo čitavoj površini nadvožnjaka i otpadanje pojedinih delova betona.

Tokom radova na prilaznim delovima napravljene su nove pešačke staze, ograde, ivičnjaci i kolovoz sa hidroizolacijom.

Na glavnoj čeličnoj konstrukciji nadvožnjaka izgrađena je nova betonska kolovozna ploča i pešačke staze, sanirana su sva oštećenja i urađena antikorozivna zaštita glavnih čeličnih nosača, zatin hidroizolacija kolovozna ploče, zamenjeni su ivičnjaci, dilatacija i odbojna ograda.

Nadvožnjak se nalazi u Ulici Kralja Petra Prvog i spaja Mladenovac sa putem za Topolu i Selters banju.

(Tanjug)

