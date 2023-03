Otvorena nautička sezona u Beogradu, doplovio kruzer „Viking lajf“

BEOGRAD – Uplovljavanjem kruzera „Viking lajf“, kompanije „Viking river kruz“ (Viking River Cruises), u beogradsku luku, danas je otvorena ovogodišnja nautička sezona u srpskoj prestonici.

Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda kaže da se sa broda iskrcalo 154 gostiju i 47 članova posade, a ove godine očekuje se da će pristati 580 kruzera, koji će u glavni grad dovesti oko 56.000 putnika i 24.000 članova posade.

Ona je vavela da se tradicionalno otvara nautička sezona kada prvi brod uplovi u Beograd.

„To se dogodilo danas, 18. marta, brod je pristigao iz Budimpešte. To je brod „Viking lajf“, najveće kompanije za krstarenje na Dunavu i ove godine su najavili 30 odsto više pristajanja nego prošle godine“, kazala je Mikata.

Ona je istakla da je 2019. godina bila rekordna, jer su u Beogradu zabeležena 773 pristajanja sa 102.713 putnika i 32.466 članova posade, a najbolji mesec bio je septembar sa 133 pristanja, dok su 2022. godine zabeležena 573 pristajanja, a u Beograd je stiglo 55.933 putnika i 24.046 članova posade.

„Uglavnom su današnji putnici iz SAD, njih je najviše, ali su tu i Kanađani, Švajcarci, Englezi, Nemci, turisti iz drugih zapadnih zemalja. To su visoko platežni turisti, koje zanimaju istorijski i neki finiji sadržaji u Beogradu“, rekla je ona.

Sezona će biti otvorena do novembra ukoliko dozvole Dunav i Sava, dodala je Mikata.

„Prosek ostajanja je dan i po, dva i da se produži boravak u Srbiji, a to su omogućila nova pristaništa u Zemunu i Novom Sadu i ovo je početak aranžmama „Prolaz kroz istočnu Evropu“, koji će biti završen u Rumuniji“, rekla je ona.

Ističe da je na produženi boravak uticalo i otvaranje Golubačke tvrđave.

Nevena Čvarković Božilov iz kompanije „Premijum turs“, predstavnik „Vajking River kruza“ kaže da je ovo najveća rečna kompanija sa najvećom flotom.

„Plovnost je od Amsterdama do Crnog mora, a ono što mi ove godine radimo je Beograd, od Budimpešte do luke u Bukureštu. Ono što raduje je da je ‘Vajking’ uveo novu turu od Beča do Crnog mora, što znači da su povećali broj stajanja u Beogradu za preko 30 odsto, prvi put u svojoj karijeri su uključili i Novi Sad i to je dobro da velike kompanije pristaju, jer su turisti sa kruzera imućniji“, kazala je Božilov.

Ona navodi da stariji ljudi ovo biraju jer im je sve organizovano, imaju sva tri obroka, obično ujutru imaju razgledanje grada, koje je uključeno u aranžman, a popodne mogu da biraju fakultative, kao što je na primer poseta Kovačici, vinarijama, a u ponudi je i poseta Teslinom muzeju, zatim Kući cveća koja beleži najveću posećenost od strane ovih turista.

Božilov je rekla da su ovo najudobnija putovanja po Evropi, a cena ovog aranžama u trajanju od sedam dana je oko 2.000 evra.

Kapetan broda Anas Semranda, kaže da nije prvi put u Beogradu i da putuje preko 25 godina ovom trasom.

„Možemo da vidimo prelepe predele Đerdapske klisure, ali i grad Beograd i druga pristaništa. Imamo različite ture i mesta koja oblizimo u Srbiji, gde se upoznajemo sa istorijom i kulturom Srbije“, rekao je on i dodaje da se putnicima to zaista sviđa.

Objašnjava da su na brodu kabine za dve osobe, da ima više restorana, noćne barove i da se organizuju različiti programi kako bi se putnici zabavili.

U anketi Tanjuga turisti su rekli da ima se svidela kafa, hrana, ali i istorijske i kulturne znamenitosti, a većina njih je prvi put u poseti Srbiji i Beogradu.

„Kafa, a Beograd je divan, voleli bismo da imamo više vremena“, kaže par iz Ujedinjenog Kraljevstva.

„Nikada nismo posetili Srbiju i ovo je jedno divno iskustvo, ljudi su veoma divni, svidela mi se Tvrđava na Dunavu“, kaže putnica iz Amerike.

„Sve nam se svidelo, crkva, Tvrđava, muzeji i vi to veoma čuvate, imate bogatu kulturu, arhitekturu i istoriju“, dodao je par sa Filipina.

(Tanjug)

