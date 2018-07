Danas je otvorena nova savremena pošta prijemno-isporučnog tipa 11056 Beograd 154 u Ulica Dimitrija Tucovića 148 na Zvezdari.

Svima koji dodju u novu poslovnicu po poštanske ili platne usluge, na raspolaganju su tri šaltera, i to radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom od 8 do 14 časova.

Novootvorena pošta će opsluživati približno 15.000 stanovnika u 5.515 domaćinstava, kao i 1.036 pravnih lica koja posluju u ovom delu Beograda.

