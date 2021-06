Otvorena Poslovna zona Braneško polje u opštini Čajetina

Poslovna zona „Braneško polje“, udaljena devet kilometara od centra Čajetine, otvorena je danas u prisustvu predsednika te opštine Milana Stamatovića i brojnih privrednika.

„Braneško polje“ se prostire na 200 hektara zemljišta i mešovite je vlasničke strukture – u opštinskoj je, privatnoj i državnoj svojini.

„Nasledili smo nešto što moramo da uvažavamo i poštujemo, a posebno ljude koji su uradili plansku dokumentaciju i uspostavili infrastrukturu, kao i one koji su se zadržali na teritoriji mesne zajednice Šljivovica. Želimo sa zdravih temelja da nastavimo sve ono što su nam ostavili naši prethodnici. Na nama je da to dodatno izgradimo, unapredimo i stvorimo jedan dobar ambijent u Poslovnoj zoni ‘Braneško polje’, koji će prepoznavati sve više kompanija“, izjavio je Stamatović na otvaranju zone.

On je istakao da je velika čast i zadovoljstvo biti na čelu jedne male opštine, koja sada ima 30 kompanija sa oko 400 zaposlenih, sa perspektivom za još veći broj kompanija i novih radnih mesta.

Stamatović je naveo da je Opština Čajetina spremna za sve savremene tokove, pa i one u oblasti zaštite životne sredine.

„Uskoro ćemo započeti gradnju novog pogona za preradu otpadnih voda koji će prikupljati vodu sa teritorije Šljivovice. U ovoj godini ćemo izgraditi i najavljeni vodovod od Sušičkog vrela do Žigarskog visa, a nadam se da ćemo nastaviti i do Zlatibora“, rekao je Stamatović.



Do sada je uredjeno 30 hektara prostora ove poslovne zone, a njena prednost je što se nalazi u neposrednoj blizini važnih saobraćajnica, kao što su pruga Beograd-Bar, aerodrom Ponikve, raskrsnica magistralnih putnih pravaca Subotica-Podgorica i deonice Sušica – Višegrad, u okviru medjunarodnog puta E 761, a veoma blizu je i granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom, navodi se u saopštenju Opštine Čajetina.



Poslovna zona „Braneško polje“ ima potpuno izgradjenu infrastrukturu, parcele i objekte pogodne za proizvodne, preradjivačke i slične pogone, a kapaciteti električne energije u potpunosti zadovoljajaju potrebe zone.

Trenutno u zoni posluje 30 preduzeća sa velikim brojem radnika iz oblasti drvoprerade, mašinske i tekstilne industrije, proizvodnje proizvoda od plastike, gradjevinskih materijala.

Opština Čajetina će pristupiti izradi detaljnog urbanističkog plana nephodnog za dalji razvoj ove zone, koji će definisati nove investicione lokacije i elemente prateće infrastrukture kako bi se stvorili uslovi za dalji privredni razvoj opštine.

Na ovaj način Čajetina želi da privuče domaće i strane investitore, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda gradjana, ali i razvoja cele lokalne zajednice.

(Beta)

