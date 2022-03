Panel o zdravstvu: Budućnost medicine u podacima

KOPAONIK – Digitalizacija vodi ka renesansi zdravstvenog sistema, u kojem će između ostalog podaci biti „kraljevi i kraljice“ u procesu lečenja pacijenta, ocenjeno je na istoimenom panelu na 29. Kopaonik biznis forumu na kojem su učesnici bili „svi korisnici sistema“.

Zahvajujući digitalizaciji pacijenti u zdravstvenom sistemu Srbije dobijaju centralno mesto koje i zaslužuju, rekla je predstavnica Udružena pacijenata obolelih od limfoma Maja Kocić na tom 33 i poslednjem panelu Kopaonik biznis foruma čiji su učesnici bili i direktor Kancelarije za IT i eUravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović, direktor kompanije Roš Ana Govedarica, a moderiro je Nebojša Bjelotomić direktor, Inicijativa „Digitalna Srbija“.

Kocić je dodala da su pacijeti zbog krucijalnih podataka kojim raspolažu najneiskorišćeniji deo u zdravstvenom sistemu.

Važno je uključivanje pacijenata u kreiranje rešenja za nas, dodala je Kocić i navela da je to značajno jer perspektive pacijenata i struke ponekad bitno razlikuju.

Potrebna su rešenja koja nama znače a ne nekome drugom, rekla je Kocić i podsetila da pacijenti shvataju da su digitalizacija i nova digiralna resenje sastavni deo lecenja i nege.

Sve više uviđamo potencijal da će medicina uskoro biti značajno drugačija i da će omogućavati bolji način lečenja i odnos pacijenta i lekara, rekla je ona i dodala da su nova rešenja i proces digitalizacije, posebno telemedicina, najviše došli do izražaja tokom pandemije.

Direktorka kompanije Roš Ana Govedarica rekla je da se suštinske promene u medicini dešavaju neviđenom brzinom, posebno u oblasti istraživanja.

„Sada znamo, ne samo organe i delove tela već i ćelije i posmatramo se na molekuralnom nivou. U istarživanju radimo predviđanja i od čega će pacijent oboleti i da li može da dobije lek kao ostali ili mu je potreban personalizovan“, rekla je Govedarica i naglasila da su „podaci kraljevi“ buduće medicine.

„Budućnost medicine je u podacima, u poznavanju nas samih na dubokom ćelijskom nivou i korišćenje svega toga“, rekla je Govedarica.

Mihailo Jovanović, podsetio je da je Vladi Srbije piroritet i digitalizacija zdravstvenog sistema, da smo u februaru dobili program razojva E-zdravalje i da se radi na implementaciji.

„Građanin ne treba da bude kurir da ide od šaltera do šaltera ni kada je reč o zdravstvu“, rekao je on i naglasio da je formirano i Koordinacono telo, na čelu sa premijerom i ministrom zdravlja i da razmišlja kako unapređivati zdravstveni sistem.

„To nije lako, jer imamo mnogo igrača, svi imaju svoje informacione sisteme – Domovi zdravlja, bolnice, Klinički centri, 24 Insituta za javno zdravlje ….pa i Kancelarija za IT koja mora da ih integrise, da ih stavi na jedno mesto da bi građani mogli da vide sve svoje podatke“, naveo je on i dodao da se ta sinergija videla za vreme pandemije kada je za dve nedelje napravljen sistem za vakcinaciju.

Kocić je ukazala na potencijalni nedostatak, a to je, kako je rekla nizak stepen digitalne pismenosti i u EU gde je četvoro od 10 pacijenata digitalno nepismeno.

Na skupu se čulo da uspeh digitalizacije zdravstvenog sistema zavisi od naših zdravstvenih podataka koji predstavjaju jednu od najosetljivijih grupa podataka.

Zaštita podataka, kako je dodala predsednica Udružnja pacijenata, nije od krucijanog značaja za obolele od životno ugrozavacuhih bolesti ali jeste za visoko stigmatizovane pacijente koji imaju npr HIV.

Uvodničar na panelu bio je Bertalan Mesko direktor Medicinskog futurističkog instituta.

(Tanjug)

