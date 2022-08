Paralelno sa Moravskim koridorom gradi se industrijska zona

ĆIĆEVAC – Paralelno sa izgradnjom Moravskog koridora biće napravljena velika industrijska zona koja će se nalaziti između Varvarina i Ćićevca, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović

rekao je da će ona otvoriti novu perspektivu za ove dve opštine, ali i za Trstenik i Kruševac.

„Najveći obim radova na izgradnji Moravskog koridora je u Ćićevcu i naš prvi zadatak je da spojimo Koridor 10 sa Kruševcem što je najbolji pokazatelj da je ovaj autoput nova realnost, perspektiva i budućnost u kojoj Srbija pobeđuje“, istakao je Momirović nakon obilaska radova na izgradnji Moravskog koridora.

On je podsetio da su radovi započeti pre godinu i po dana, te da se jasno može videti koliko je do sada urađeno na celoj trasi Moravskog koridora koja ima više od 118 mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka i, dodao da ne postoji ni jedan deo na ovom projektu, a da se na njemu ne izvode radovi.

„Učinićemo sve da obećanje koje smo dali predsedniku Aleksandru Vučiću kao idejnom tvorcu ovog projekta ispunimo i da radove na prvom sektoru do Kruševca završimo do kraja ove godine“, kazao je on.

Radove na izgradnji Moravskog koridora zajedno sa ministrom Momirovićem obišli su i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednica opštine Ćićevac Mirjana Krkić, kao i predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević.

One su ovom prilikom istakle da će izgradnja najmodernije saobraćajnice biti od izuzetnog značaja za njihove opštine jer će se na taj način približiti svim gradovima u Centralnoj Srbiji.

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić naglasio je da se radovi intezivno izvode na ovom značajnom projektu, koji predstavlja najveće gradilište u Srbiji.

„Tokom jula smo imali prosečno preko 3700 radnika angažovano svakog dana sa oko 1530 jedinica mehanizacije i transportnih sredstava“, rekao je Antić.

Ukupna dužina Moravskog koridora iznosi 112 kilometara i čine je tri deonice: Pojate – Kruševac dužine 27,8 kilometara, zatim Kruševac – Adrani u dužini 53,8 i Adrani – Preljina dužine 30,6 kilometara.

Moravski koridor povezuje centralne delove Srbije sa dva najvažnija putna pravca Koridorima 10 i 11.

Ova saobraćajnica će povezati sva veća naselja centralne Srbije između Pojata i Čačka – Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak, gde živi oko pola miliona stanovnika.

(Tanjug)

