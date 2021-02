Pavlović (Narodna stranka): Prodaja Instituta Jaroslav Černi da bi se pokrili koruptivni poslovi

Odbornik Narodne stranke u Skupštini Beograda Miloš Pavlović izjavio je danas da je cilj prodaje Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ firmi „Milenijum tim“, bliskoj ministru finansija Siniši Malom, legalizacija svih „nezakonitih i koruptivnih radnji“ na izgradnji metroa i stanova na Makiškom polju koje će biti „pokrivene mišljenjima i saglasnostima“ Instituta.

„Suština prodaje je da Institut bude stavljen pod potpunu kontrolu privatnika bliskog čelnicima režima. Tako bi se lakše sprečile neprijatnosti u vezi s izdavanjem stručnih mišljenja i saglasnosti, pošto u Institutu radi 17 doktora nauka i 135 ljudi s visokom stručnom spremom koji nisu spremni da potpišu sve i svašta“, rekao je Pavlović u programu „Otvoreno“.

Pavlović je naveo da „Milenijum tim“ „prate kontroverze i koja je u Beogradu i Srbiji trgovinom uticajem dobijala koruptivne poslove koji predstavljaju visoku korupciju“.

„Vlasnici Milenijum tima su Ivan Bošnjak i Stojan Vujko i oni su prvo bili bliski SPS-u, a nakon promene vlasti naslonili su se na Sinišu Malog i SNS“, rekao je on.

„Milenijum tim“ izvodi radove u „Beogradu na vodi“, a dobio je i poslove izgradnje stanova za vojsku i policiju u Nišu i Vranju 2i to po 18 odsto većoj vrednosti od one koju je procenilo Ministarstvo. To su sve poslovi koji ukazuju na korupciju i povezanost te firme s Malim“, rekao je Pavlović.

„Sada ‘Milenijum tim’ želi da stavi pod kontrolu Institut ‘Jaroslav Černi’, jer će dobiti poslove na izgradnji metroa i izgradnji stanova na Makiškom polju, pa će tako duplim pasom i kontrolom nad Institutom olakšati postupke u vezi s tim projektima i sebi omogućiti da brže dodju do finansijske korist“, rekao je on.

Naveo je da „Milenijum tim“ godišnje ima prihod od 80 miliona evra, a od države je iz budžeta bespovratno dobio 10 miliona evra za gradnju objekata u Vranjskoj banji.

„Zašto bi se 10 miliona evra narodnog novca dodeljivalo firmi koja očigledno ima dovoljno svojih sredstava da sprovede tu investiciju? Očigledno je reč o koruptivnom poslu“, smatra Pavlović.

Predsednica Odborničke grupe Narodne stranke u Skupštini Beograda, Marina Lipovac Tanasković, rekla je da Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ izradjuje strateške planske dokumente i učestvuje u izradi zakona, a „država je rešila da netransparentno proda svojih 92 odsto vlasništva“.

„Prodaja je loša strateška odluka, jer bi u takvu ustanovu trebalo da se ulaže i da joj se omogući da se razvija“, rekla je Marina Lipovac Tanasković.

(Beta)

