Pejović: Gustina naseljenosti u Beogradu 10 puta veća nego na istoku i jugu SRB

BEOGRAD – Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović rekao danas da je DRI utvrdila da postoje istorijski razlozi za razlike u razvijenosti regiona u Srbiji i da je gustina naseljenosti u Beogradu čak 10 puta veća nego na istoku i jugu zemlje.

Pejović je na konferenciji za novinare rekao da su najrazvijeniji regioni Srbije Beograd i AP Vojvodina, te da je više od polovine zaposlenih u tim regionima, sa preko 66 odsto BDP-a ostvareno u ta dva regiona.

U periodu od 2011. do 2021. godine država je uložila više od 3.000 milijardi dinara za razvoj nerazvijenih područja, ali to nije bilo dovoljno, kaže Pejović i dodaje da to nije bilo dovoljno da se popravi demografska situacija u tim područjima.

Revizorka Stojiljka Milovanović istakla je da nacionalni plan regionalnog razvoja ni posle 13 godina od usvajanja Zakona o regionalnom razvoju nije donet, dok, kako kaže, dve trećine lokalne samouprave nije donelo planove razvoja.

Pejović je istakao da je neophodno da Ministarstvo pravde unapredi upravljanje i obezbedi veću pouzdanost podataka.

Povodom revizorskog izveštaja o informacionim sistemima u pravosuđu Pejović je istakao da je utvrđeno da Ministarstvo pravde uvelo IT sistem i na taj način učinilo velike uštede, ali da je veliki problem i dalje predstavljaju zastareli računari i nisak nizo bezbednosti podataka.

Revizor iz oblasti sudstva Dejan Stojiljković istakao je sistem informacione bezbednosti neophodno unaprediti primenom dodatnih neophodnih mera zaštite, koje se odnose na odgovarajuću IT organizacionu strukturu.

(Tanjug)

