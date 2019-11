Pendarovski: Mini Šengen-da nučimo igrati na svom terenu

BEOGRAD – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je večeras da je inicijativa „mini Šengen“ odlična, jer će, kaže, između ostalog, doprineti da zemlje Zapadnog Balkana nauče da prvo „igraju na svom terenu“ pre nego što se priključe evropskom tržištu.

Pendarovski je poručio biznismenima na poslovnom forumu Srbija-Severna Makedonija u Beogradu i da će ta inicijativa doprineti da se uveća robna razmena između zemalja Zapadnog Balkana, koja je, ističe, 2008. iznosila 1,5 milijardi evra, a da je danas, nakon 11 godina, duplo manja.

„Dvadeset i dve godine Brisel nas ubeđuje da zemlje u regionu moraju da nauče da sarađuju, kako bi mogle da sarađuju sa Nemačkom i drugim zemljama. Sarađujemo mi i sa njima, ali trening je najbolji na regionalnom fudbalskom igralištu, moramo se naučiti da ovde prvo igramo, a prema sadašnjim statistikama mi nismo za prvu ekipu“, rekao je Pendarovski.

Primećuje da se na Balkanu „mnoge stvari rade vrlo kasno“ i dodao da je iz tog razloga inicijativa „mali Šengen“ odlična, jer će povezati region i olakšati protok robe, usluga, ljudi i kapitala.

Penarovski priznaje da je pripadao grupi ljudi koja je bila skeptična po pitanju „malog Šengena“ jer je na nju, kako kaže, gledao kao na moguću zamenu za punopravo članstvo u EU.

„Zapitao sam se, ako je to stvarno ono što treba da se kompenzuje umesto članstva, ja nisam bio za to. Vučić i ja smo pitali Makrona šta se krije iza nove metodologije o pregovorima i da li inicijativa ima veze sa tim, on je rekao da nema nikakvu drugu nameru da nudi ništa drugo osim punopravnog članstva i da nema skrivenu agendu. Od tog trenutka, ja i svi oni koji su bili rezervisani, bili smo za „mini Šengen“ i sa političke strane“, rekao je Pendarovski.

Prema njegovim rečima, regionu je bio potreban novi mehanizam koji će povezati region, jer, kako kaže, CEFTA je bila solidan mehanizam, a nakon što je Priština uvela takse na robu iz centralne Srbije i BiH postala je „zamrznuta, odnosno mrtva“.

Makedonski predsednik pohvalio je napore Srbije koje ulaže u obnavljanje infrastrukture, i dodao da će završetak Koridora 10 dodatno uticati se trgovina bolje odvija.

„Osim toga, ja sam iz Skoplja do ovde došao za tri sata“, ukazao je Pendarovski.

Kaže da zemlje regiona moraju da rade na dostizanju rekordne trgovinske razmene iz 2008. godine, koja je, dodaje, pala s jedne strane zbog svetske ekonomske krize, a s druge zbog „dopunskih političkih faktora u regionu“.

„Mislim da to nije teško dostići, zato sam ovde danas, da saslušam vas privrednike i da nam kažete kako da trgovina u regonu bolje cirkuliše“, podvukao je Pendarovski.

