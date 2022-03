Pereira: Srbija može da bude razvijena kao Svajcarska

KOPAONIK – Verujte sebi i svojim instiktima, koristite svoje kapacitete, ulažite u odgovorno istraživanje i inovacije, poruka je Srbiji Karlosa Alvareza Pereire, potpredsednika Rimskog kluba koji je kao specijalni gost govorio danas na Kopaonik biznis forumu (KBF).

Prema njegovim rečima, uz ovakav pristup se i saveti koji dolaze sa strane i ciljevi Agende održivog razvoja 2030. koje, istakao je, treba definisati kao svoju putanju, pametnije primenjuju i svrsishodniji su.

Osvrćući se na činjenicu da se Kopaonik biznis forum naziva i srpskim Davosom, Pereira je istakao da ne vidi razloga da i Srbija bude razvijena kao Švajcarska.

„ Zašto Srbija nije prosperitetna kao Švajcaraska, jesu li Švajcarci genetski bolji. Nisu. Vi imate puno briljantnih ljudi“, rekao je on i dodao da je veliki problem to što dosta mladih odlazi iz Srbije i na taj način Srbija ulaže u ono što koriste druge, razvijenije zemlje.

Podsetio je i da ŠVajcarska nije uvek bila razvijena, ali je postala, jer je mudro postupila kada je rekla da joj je dosta ratova i kada je razvoj počela da temelji na svojim ljudima, učenju i obrazovanju, zbog čega sada ima jedne od najboljih centara za obrazovanje u svetu.

Govoreći o aktivnostima Rimskog kluba, situcacji u svetu i onome što bi čovečanstvo u sadašnjem teskom trenutku trebalo da uradi, Pereira je naveo da je stav kluba čiji je potpredsednik da se stalno mora ići napred, menjati se, i da učenje mora tome da služi.

Istakao je da za njih kao organizaciju koja postoji od 1969. godine sadasnja kriza vezano za Ukrajinu i uopšte, nije nešto sasvim novo i da su modeli simulacije koje su radili pre 50 godina pokazivali da ako se nastavi po starom to vodi ka kolapsu.

Prema njegovim rečima, Agenda odrzivog razvoja 2030. zavisi od puno stvari od kojih je većina negativna, pa je održivi razvoj kako se izrazio oksimoron, jer niko nije pronašao recept, tajnu kombinovanja elemenata održivog razvoja.

Kao veliki problem je naveo ekologiju i zapitao da li stil života posebno u razvijenim zemljama može da se uklopi sa

zaštitom životne sredine.

„Danas se sve zasniva na strahu i pohlepi. Među ljudima je puno straha, moć je u rukama malo ljudi, koji ostalima nameću šta treba da rade. Svedoci smo činjenice da društva više nisu rigidna i da se menjaju, ali te promene su pre tehnološkog karaktera i pitanje je ima li fundamentalnih promena“, naglasio je Pereira.

Istakao je da bi definicija ljudskog razvoja trebalo da se revidira i da dobrobit ne može da se zasniva na profitu, nego na kvalitetu naših međusobnih odnosa i našeg odnosa sa prirodom.

Rimski klub je, istakao je Pereira, na 50. godišnjicu svog postojanja preduzeo niz aktivnosti da rehumanizije covečanstvo i da otvori umove ljudi, naročito kada je reč o ucenju i osobađanju od osećaja bespomoćnosti onih kojima kapaciteti za učenje nisu pristupačni.

Postojanje čovečanstva je u pitanju i kada to kažem ne mislim samo na događaje u Ukrajini već više od toga“, rekao je on i naveo da je slogan Kluba „Globalna jednakost za zdravu planetu“.

Ocenio je da je učenje i to ono pravo dubinsko u smislu menjanja pojedinacnog i kolektivnog, pravi pristup.

„Mudrost nam treba u ovim vremenima. U stanju smo opasnosti, a one bi trebalo da se shvate kao izazovi iz kojih moramo da izađemo novi i bolji“, poručio je Karlos Alvarez Pereira.

(Tanjug)

