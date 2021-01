Pivo najprodavanije piće u Rusiji, votka ni među 50

MOSKVA – Pivo je postalo najprodavanije alkoholno piće u 2020. godini u najvećim ruskim trgovinskim lancima, dok vino i votka nisu ušli ni među 50 najpopularnijih proizvoda, prenosi TAS S prema studiji koju je sprovela platforma „ĆeckScan“.

„Najpopularniji alkohol među Rusima tokom 2020. godine bila su piva, koja su se stalno nalazila među Top 10 najprodavanijih proizvoda. U poređenju sa pivom, votka i vino praktično nisu bili traženi“, rezultat je istraživanja „ĆeckScan“, prenosi agencija.

TAS S navodi da je „ĆekScan“proučio približno 280.000 računa u najvećim prodavnicama alkoholnih pića „Krasnoe & Beloe“ i „Bristol“ tokom 2020. godine u svim ruskim saveznim okruzima

„Votka nikada nije ušla u Top 50 najprodavanijih pića, a vino je u Top 100, „navodi se u ovoj studiji, dok su istovremeno, među najpopularnijima često bili bezalkoholni proizvodi.

U februaru su cigarete bile najprodavanije u prodaji „Krasnoe & Beloe“, a u periodu avgust – decembar to su bile jednokratne zaštitne maske.

U „Bristolu“ je pivo bilo lider u prodaji od januara do jula, a od avgusta do decembra zaštitne maske.

Analitičari su u aprilu prošle godine zabeležili nagli rast prosečnog računa u ovim objektima zbog zaključavanja prouzrokovanog pandemijom Covid 19 i taj rast se nastavio tokom godine.

„Prosečni račun u najvećim trgovinskim lancima alkoholnih proizvoda rastao je tokom prošle godine, u poređenju sa početkom godine, prosečni račun je porastao gotovo dvostruko“, pokazalo je ovo istraživanje.

„ĆeckScan“ je osnovan 2017. godine i omogućava verifikovanim korisnicima da skladište i organizuju informacije o svojoj kupovini roba i usluga skeniranjem QR koda na kasama, navodi agencija.

