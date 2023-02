PKS: 44. Međunarodni sajam turizma- šansa za poslovno povezivanje

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da, u saradnji sa Beogradskim sajmom i Evropskom mrežom preduzetništva, po treći put organizuje međunarodne poslovne susrete tokom 44. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Poslovni susreti se održavaju 23. februara od 11 do 17 časova i 24. februara od 10.30 do 17 časova u Hali 1 Beogradskog sajma, a sve zainteresovane kompanije se mogu besplatno registrovati do 15 časova 22. februara putem platforme https://belgradetourismfair.talkb2b.net/.

„Na sajmu će, tradicionalno, učestvovati najznačajnije turističke agencije, savezi i organizacije, hoteli, turistički centri, vazduhoplovne kompanije, međunarodni turoperatori. To je idealna prilika za uspostavljanje poslovnih kontakata jer će zakazivanjem sastanaka putem naše platforme kompanije moći da se sretnu sa domaćim i stranim kupcima i kompanijama na unapred zakazanim sastancima“, kazala je viša savetnica za Evropsku mrežu preduzetništva u PKS Katarina Momčilović Matić.

Precizirala je da se do sada, putem platforme registrovalo više od 350 učesnika, a zakazano je više od 200 sastanaka.

Matić je istakla da upravo putem ove jednostavne platforme kompanije mogu bez čekanja, na efikasan način da se povežu, kako sa izlagačima tako i sa posetiocima sajma.

