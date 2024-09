PKS: ESG standardi doprinose konkurentnosti i dugoročnoj održivosti poslovanja

Implementacija ESG standarda predstavlja dobru priliku za veću konkurentnost kompanija, ali zahteva dobro planiranu strategiju, jedna je od ključnih poruka konferencije „ESG, a way of life and doing business“ koja je održana danas u Privrednoj komori Srbije (PKS), a koja je okupila veliki broj profesionalaca i stručnjaka iz oblasti ESG strategija, ali i društveno odgovornih kompanija.

„Implementacija ESG standarda predstavlja ogromnu priliku, ali zahteva kolektivnu posvećenost i dobro planiranu strategiju. Kompanije koje usvoje održive prakse ne samo da će dobiti konkurentsku prednost, već će i obezbediti jaču finansijsku podršku, utirući put za održiviju budućnost“, kazao je prvi potpredsednik Udruženja italijanskih industrijalaca – Konfindustrije Srbija Romano Rosi, sopštio je PKS.

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori rekao je na skupu, koji je okupio više od 150 učesnika, da je Italija svetski lider u pogledu usaglašenosti sa ESG principima.

„Prema podacima Bloomberg-a, čak 59 odsto naših kompanija ima internu komisiju koja usmerava investicione izbore na osnovu ekološke i ekonomske održivosti. Na ovim istim principima zasniva se i nova faza odnosa Italije i Srbije, koja je, dakle, usmerena na održivi razvoj, gde trgovinska razmena ide ruku pod ruku sa razvojem društva i zaštitom životne sredine“, rekao je on.

Konferencija je, kako je navedeno, organizovana sa ciljem da pruži uvid u ključne aspekte održivosti i ESG standarda, s posebnim fokusom na nove regulatorne zahteve i praktičnu primenu ovih principa za unapređenje konkurentnosti, dugoročnu održivost i uspešno poslovanje kompanija.

Na skupu su bili i predstavnici finansijskih institucija poput EBRD-a, EIB-a, komercijalnih banaka, kao i kompanija koje integrišu ESG kriterijume u svoje poslovanje i investicione odluke kao što su Tetra Pak, Atlantik Grupa, ZF grupa, ElevenEs, Đenerali osiguranje i Telekom Srbija.

Konferenciju je organizovala Konfindustrija Srbija u partnerstvu sa PKS.

