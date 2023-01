PKS i RAS u 2023. vode domaće komanije na čak 19 svetskih sajmova

BEOGRAD – Više stotina domaćih kompanija biće u prilici da se tokom 2023. predstavi na 19 najprestižnijih svetskih sajamskih smotri, a ove godine u ponudi su i tri nova sajma – vina, hrane i gejming industrije – u aprilu Vinitaly u Veroni, u junu Foodex Saudi u Rijadu i Gamescom u Kelnu, koji će se održati krajem avgusta.

Tek je početak 2023, a godišnji kalendar sajmova Privredne komore Srbije (PKS) i Razvojne agencije Srbije (RAS), koje organizuju nastupe domaćih prirednika na svetskim izložbama, već je popunjen, saopštili su iz PKS-a.

Već za februar naše firme prehrambenog sektora spremaju izvoznu ponudu za četiri sajma: Prodexpo u Moskvi, Fruit Logistica u Berlinu, Biofać u Nirnbergu i Gulfood u Duabiju.

U martu je Nemačka domaćin Sajma vina i alkoholnih pića Prowein, Dizeldorf i Embeđed World, Nirnberg, sajma integrisane elektronike, dok će u aprilu, osim na Vinitaly, kompanije iz Srbije izlagati i na Hannover Meše, sajmu industrijske tehnologije.

U maju su Međunarodni sajam privrede u Mostaru i robnih marki PLMA u Amsterdamu.

Jesen, odnosno, oktobar je rezervisan za Fruit Attraction koji će biti u Madridu, zatim sajam tekstilne, zaštitne opreme A+A u Dizedolfu i prehrambene inustrije ANUGA u Kelnu.

U novembru će srpska privreda biti na Opštem sajmu Ćina International Import Expo- CIIE u Šangaju, na Sajmu robnih marki u Čikagu US Private Label Show, i Agritećnica Hanover, koji je posvećen poljoprivrednoj mehanizaciji.

Sajamsku godinu domaće kompanije završavaju učešćem na Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani, koji se održava početkom decembra.

Rukovodilac Centra za sajmove u PKS Jovanka Ćalina istakla je da je najviše interesovanja za sajmove iz prehrambene industrije i da na tim manifestacijama Srbija ima najveći broj izlagača.

„Iako su u ponudi mnoge onlajn platforme koje povezuju kompanije i omogućavaju promociju proizvoda, izvozno orijentisane kompanije su više nego ikada zainteresovane za direktno učešće na sajmovima i za priliku da dođu do novih tržišta, kupaca i poslovnih partnera. Kako objašnjavaju, teško je samo kroz ‘onlajn’ kanale doći do novih poslova“, rekla je predstavnica PKS.

Podsetila je da je u 2022. godini PKS u saradnji sa RAS-om realizovala učešće srpske privrede na 13 međunarodnih sajmova i jednu poslovnu misiju „Novo izvozno tržište Jordana“ u okviru koje je održano preko 60 B2B sastanaka sa privrednicima Jordana.

Prema njenim rečima na ovim sajmovima učestvovale su ukupno 224 srpske kompanije, a imale su skoro 6.000 sastanaka.

„Potpisano je 48 ugovora, a očekivana vrednost izvoznih poslova je skoro 60 miliona evra“, rekla je Ćalina.

Istakla je, da su prošle godine prvi put PKS i RAS organizovale učešće kompanija na jednom od vodećih međunarodnih sajmova proizvođača voća i povrća na svetu „FRUIT ATTRACTION“ , koji je održan u Madridu u oktobru i na Međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA Ćicago“.

Ćalina je rekla da su naši privrednici, iako su prvi put učestvovali, u Madridu i Čikagu, imali veoma kvalitetne razgovore i sastanke, a naši paviljoni su bili veoma posećeni.

„To jasno pokazuje da su proizvodi iz Srbije, posebno kvalitetna hrana, voće i povrće veoma traženi u svetu“, zaključila je Ćalina i dodala da je u vrhu prioriteta PKS podrška internacionalizaciji poslovanja privrede.

(Tanjug)

