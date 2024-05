PKS: Kompanije iz Srbije na sajmu robnih marki u Amsterdamu

Privredna komora Srbije (PKS) pbjavila je danas da sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) organizuju nastup 35 domaćih kompanija u okviru dva nacionalna štanda Srbije na Međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA2024“, koji će se održati u Amsterdamu 28. i 29. maja.

Na ovoj svetskoj sajamskoj manifestaciji Srbija se predstavlja pod sloganom „Vaše ime, naš kvalitet“ (Your name, our quality), a srpski proizvođači prezentovaće proizvodne programe u hali za prehrambene proizvode, kao i u hali za neprehrambene proizvode.

U okviru prehrambenog štanda, 28 firmi iz Srbije ponudiće široku paletu proizvoda od smrznutog voća i povrća, niskokaloričnih džemova i voćnih namaza, preko ovsenih kaša, sušenog i čokoladiranog voća i slatkiša do raznih vrsta testenina, namaza, gotovih supa.

Na tom štandu izlažu Agranela iz Valjeva, Budimka iz Požege, Candy rush, ITN Grupa, Master fruts, Cold pressok, Aleksandrija – Fruška Gora, DON DON, M PET PR i MIN komerc iz Beograda, CG foods Europe iz Rume, Jaffa iz Crvenke, Laki, Frucom food, Jugotrejd i Stanić iz Arilja, Moravaka pro iz Leskovca, Minela iz Batočine, Mitsides points iz Sremske Mitrovice, NN tel iz Novog Sada, NS bomi iz Obrenovca, Packom international iz Leštana, Prest, Unijapak i YUMIS iz Niša, DEM iz Kulpina, Flora iz Ivanjice i Zdravo organic iz Selenče.

Proizvodni programi srpskih izlagača u neprehrambenoj hali promovisaće plastičnu ambalažu sa primenom u različitim industrijama, drvenu ambalažu, kozmetičke proizvode, kućnu hemiju, pribor za manikir, pedikir, negu lica.

U Hali za neprehrambene proizvode predstaviće se sedam izlagača Hemijska industrija Nevana i Dalia iz Beograda, Umprom iz Stare Pazove, DIN TIM iz Trstenika, JMC iz Kaća, Ultrapapir iz Novih Banovaca i Beohemija iz Zrenjanina.

Kako je istaknuto, za srpske kompanije, koje su zainteresovane da izvoze proizvode pod robnim markama trgovinskih lanaca, sajam u Amsterdamu je šansa za nove poslovne kontakte, saradnju sa vodećim svetskim supermarketima, maloprodajnim lancima i specijalizovanim prodavnicama, kao i za veći izvoz.

Ukazano je da „PLMA Amsterdam“ (https://plmainternational.com/), sa tradicijom dugom skoro 40 godina, predstavlja vodeću poslovnu, sajamsku manifestaciju u okviru koje se sastaju proizvođači sa predstavnicima najvećih svetskih maloprodajnih lanaca.

U Amsterdamu će se ove godine okupiti oko 15.000 svetskih trgovaca, koji predstavljaju supermarkete, hipermarkete, diskonte, robne kuće, apoteke kao i uvoznike, distributere, konsultante, agente za prodaju i stručnjake za ambalažu i dizajn sa ciljem sagledavanja novih poslovnih ponuda, proizvoda i tehnoloških inovacija.

U 2023. godini na sajmu je učestvovalo više od 2.900 izlagača iz 70 zemalja, a manifestaciju je posetilo više od 14.000 stručnih posetilaca iz 120 zemalja.

(Beta)

