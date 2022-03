PKS: Omladinsko preduzetništvo veliki ekonomski potencijal

BEOGRAD – Omladinsko preduzetništvo je veliki ekonomski potencijal, izvor novih zapošljavanja, a entuzijazam i energija mladih pokretačka su snaga razvoja privrede i društva, istaknuto je na konferenciji „Pokreni se-kreni u biznis“, koju je organizovao Sektor preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS).

Rečeno je i da je važno podržati mlade da prevaziđu početničke izazove u poslovanju i da dobre ideje pretoče u uspešan biznis, saopštila je PKS.

Direktorka Sektora za preduzetništvo PKS Branislava Simanić

je istakla da je ekonomsko osnaživanje mladih jedan od prioriteta PKS i da je cilj Privredne komore da se mladi ohrabre da nakon formalnog školovanja započnu sopstveni posao i ostanu u zemlji.

„Uvek smo tu smo da im savetima i podrškom pomognemo da prevaziđu prve poteškoće. Komora nizom aktivnosti pruža podršku mladim preduzetnicima u razvijanju poslovanja kroz besplatne edukacije, promociju i poslovno povezivanje na regionalnom i međunarodnom nivou“, istakla je ona.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić je navela da je tokom 2021. godine položaj mladih na tržištu rada poboljšan i da je u četvrtom kvartalu zaposleno 15.200 mladih više u poređenju sa istim periodom 2020. godine.

„Indikatori na tržištu rada za mlade su mnogo bolji nego što su bili, a pogotovo u odnosu na pre 10 godina. Mladi su naša pokretača snaga, a država je prepoznala njihov značaj i želi sve svoje resurse da usmeri da ih uključi u zajednički tim, jer zajedno možemo sve“, istakla je ona.

Dodala je da država nastavlja sa merama usmerenim ka daljem unapređenju položaja mladih kada je u pitanju njihovo zapošljavanje. Među tim merama su, pored ostalih, program „Moja prva plata“, mnogobrojne subvencije, mere aktivne politike zapošljavanja, program „Garancija za mlade“, rekla je ministarka Kisić,

Istakla je da država želi da uključi mlade i da im da priliku da pokažu koliko mogu i znaju i da preuzmu lidersku ulogu.

„Budite odvažni, držite se puta koji ste zacrtali, pokažite svoju snagu, a država je tu da vam pomogne da na tom putu ostvarite svoje snove“, istakla je ministarka.

U saopštenju PKS se navodi da je državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić objasnio da ovo ministarstvo aktivno radi na razvoju preduzetničkog duha i veština mladih, kao i na usklađivanju potreba privrede sa obrazovanjem mladih, kako bi, po završetku školovanja, došli lakše do zaposlenja ili započeli sami svoj posao.

„Prema zvaničnim podacima, stopa zaposlenosti mladih u trećem kvartalu 2021. godine iznosila 27,3 odsto što je povećanje od 6,2 procenta u odnosu na isti period 2020. Ministarstvo je prvi put, u 2021. godini, realizovalo poseban program finansijske podrške mladima, ženama preduzetnicama u početnoj fazi poslovanja i onima koji tek žele da otpočnu svoje poslovanje“, naveo je Ljušić.

Istakao je da je za ove namene izdvojeno 100 miliona dinara iz budžeta i podržano 100 privrednih subjekata a da je za nastavak sprovođenja programa podrške Ministarstvo i ove godine izdvojilo isti iznos te da je javni poziv, otvoren 24. januara i da će trajati do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra.

U okviru konferencije “Pokreni se – Kreni u biznis” kroz panel diskusije iskusni preduzetnici su predstavili svoja iskustva o tome kako su započeli svoje prve preduzetničke poduhvate i kakav je bio put do današnjih biznisa.

Ukazano je i na važnost digitalizacije za uspeh u preduzetništvu.

(Tanjug)

