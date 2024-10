PKS: Partnerstvo Srbije i Nemačke i pristupanje Srbije Globalnoj alijansi za baterije povećavaju BDP

Novo partnerstvo Nemačke i Srbije i pristupanje Srbije Globalnoj alijansi za baterije mogu povećati rast BDP-a Srbije i do sedam odsto godišnje, saopštila je danas Privredna komora Srbije.

Predsednik PKS Srbije Marko Čadež najavio je na Hamburškoj konferencije o održivosti da su Srbija i Nemačka ušle u partnerstvo u novom investicionom ciklusu do 2040. u kome se očekuju direktna ulaganja od čak 40 milijardi evra pre svega u nove tehnologije, električna vozila i e-mobilnost.

„Ali ne samo to. Novi ciklus ulaganja otvoriće prostor i za investicije u sektore prerade otpada i otpadnih voda, omogućiti čistiji vazduh i zemljište, zaposliti ‘zelene’ radnike i stvoriti nove obrazovne programe na fakultetima“, rekao je rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović.

Sve to, kako je ocenip, može dovesti do toga da ekonomija Srbije kroz zelenu transformaciju raste do sedam odsto godišnje.

„Nama ne treba održiv rast, nego intelektualni robustni rast koji se može ostvariti novim tehnologijama. Treba nam industrija 6.0 koja je digitalna, pametna i energetski efikasna, a to zahteva veliki transfer znanja“, istakao je Mitović.

Ključnu dobit zelene tranzicije, kako je rekao, imaće građani Srbije kroz čist vazduh, bolji pristup pijaćoj vodi, tretman otpadnih voda i racionalno upravljanje otpadom i uklanjanje smetlišta i deponija.

Dodao je da je do 2040. potrebno izgraditi više od 370 postrojenja za tretman otpadnih voda, navela je PKS.

Koliko je proces zelene transformacije značajan pokazuje i primer Eliksir Grupe (Elixir Group) koja je, kako je navela PKS, prepoznala dekarbonizaciju proizvodnje kao šansu za razvoj i započela svoj najveći investicioni ciklus „Prahovo 2027“ kao najveći privatni industrijski poduhvat na Zapadnom Balkanu.

„Cilj nam je da tehnološki povezanim greenfield investicijama razvijemo postojeći kompleks u Prahovu u savremeni, tehnološki integrisani, resursno i energetski efikasni industrijsko-hemijski park i postignemo potpunu ugljeničnu neutralnost, doprinoseći ukupnom razvoju ovog dela Srbije“, najavili su iz „Eliksira“.

To će, po njihojoj proceni, omogućiti da se kroz primenu novih tehnologija, od kojih će neke prvi put biti primenjene u ovom delu Evrope, otvori više od 200 radnih mesta do kraja 2027. posebno za inženjere svih struka i ekspertiza, ali i veliki broj operativnih pozicija, što će i simbolično biti ostvarenje njihove ideje o “inženjerstvu na delu”.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com