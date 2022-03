PKS prati kretanja na tržištu i pomaže privrednicima

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež ocenio je danas da zbog sukoba u Ukrajini nikada do sada nije bilo ovoliko nepoznanica u svetskoj privredi i da se stvara nova struktura globalne ekonomije.

„Pred nama se dešava nova struktura globalne ekonomije i to nije lako. U Srbiji je situacija stabilna. Naravno mi nismo ostrvo, ali ćemo sigurno osetiti i poskupljenja, ali je Vlada na vreme reagovala kako bi napunila zalihe, robne rezerve, kako bi na vreme obezbedila neke sirovine. Mi danas imamo 13 puta manju cenu gasa od one kojom se trguje na berzi. Sa te strane Vlada radi sve što može. Sa strane privrede pratimo koje su to sirovine koje će faliti, kroz traženje alternativnih tržišta“, kazao je Čadež za RTS.

On je podsetio da je PKS počela sa emitovanjem dnevnog servisa izveštavanja za privredu i javnost, kako bi lakše pratili sve promene i kretanja na tržištima.

„Kako funkcioniše platni promet, kako placanja, preko kojih banaka… Pozivam sve privrednike da pogledaju naš sajt, napravili smo i kol-centar da pogledaju najaktuelnije informacije“, rekao je Čadež.

Naveo je da se PKS sada najviše bavi transportom, koji ne samo što je poskupeo 30 do 40 odsto, nego i duže traje.

„Ako je trajao 13 dana, sada traje 26. Protok robe u Rusiju ide normalno, pri povratku, u zemljama EU ne žele da tu robu iz Rusije, prakticno se vraća prazan kamion“, ukazuje Čadež.

Na pitanje šta će tačno poskupeti, on ističe da je to pitanje od milion dolara.

„Čini mi se da u nekom trenutku mora da dođe do korekcije cene goriva. Mi imamo zalihe. Kada pogledamo osnovne životne namirnice, mi smo izvoznik, ne uvoznik. Imamo ih dovoljno, i više nego što je nama potrebno, i pšenice i soje i ulja“, rekao je predsednik PKS-a.

Rekao je kako komora predlaže uvođenje određenih kvota za izvoz, ali ne potpuno ograničavanje izvoza, jer i farmerima mora da se omogući da zarade po novim cenama.

(Tanjug)

