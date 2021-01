PKS sa Nordijskom alijansom razvija cirkularnu ekonomiju

BEOGRAD – Predstavnici Privredne komore Srbije i Nordijske poslovne alijanse u Beogradu potpisali su danas pismo namerama za saradnju u oblasti razvoja cirkularne ekonomije.

Dokument su potpisali rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović i izvršna direktorka Nordijske poslovne alijanse u Beogradu Iva Petrović.

„Ovo je početak velike koalicije najpre to radimo sa Nordijskom alijansom, jer su to zemlje koje su znale da pravi odgovor na klimatske promene. Mi ćemo našu alijansu otvoriti za sve poslovne asocijacije iz Srbije i regiona, kako bi mogli da dobijemo konsenzus kuda će ići regon i Srbija kada su u pitanju odgovori na klimatske promene“, naveo je Mitrović.

On je na skupu koji je održan u PKS kazao da je dobro što se ovo dešava na početku godine, kada se „rvemo“ sa zagađenim vazduhom, rekama, lošim gazdovanjem komunalnim i industrijskim otpadom.

Ističe da PKS promoviše „zelenu tranziciju Srbije 2030“ koja treba da obezbedi uslove za niskoenergičnu ekonomiju sa štednjom resursa sa punom energetskom efikasniošću jer, kako kaže, to garantuje konkurenrnost na regionalnom, evropskom i svetskom tržištu.

Najavljuje da će Srbija izgraditi 356 postrojenja za tretman otpadnih voda i da će imati više od 20 centara za tretman čvrstog komunalnog otpada.

Takođe, navodi da još ne postoji tretman farmaceutskog otpada, kao ni tretman baterija. Postoji i problem sa tretmanom tekstilnog otpada.

„Ovaj ceo ciklus gledamo kao veliku investiciju, biću kredibilan ako kažem da će zelena tranzicija omogućiti Srbiji rast od jedan odsto BDP-a godišnje ukoliko pređemo sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Ne da idemo na model ‘proizvedi-upotrebi-baci’, nego da idemo na model ‘proizvedi-upotrebi-proizvedi'“, ističe Mitrović.

Podseća da šteta koju Srbija u poslednji 20 godina ima od klimatskih promena je sedam milijardi evra i najavljuje da nas čekaju ciklično zdravstvene i klimatske krize.

Kvalitet života i bezbednost građana su najviši standardi koji svaka država želi da postigne, dodaje on, ističući da će praksu skandinavskih zemalja preneti na sektor malih i srednjih kompanija.

Navodi da će Srbija sa Nordijskom poslovnom alijansom, sa transferom dobrih poslovnih praksi, sa pozajmljenim znanjem obezbediti pristup finansijama , a najmanje jedan odsto BDP investicija u životnu sredinu, što je 500 milona evra godišnje u narednih deset godina kako bi se smanjio pritisak i pojačala otpornost na klimatske promene.

On najavljuje da će startapovi biti promoteri novih rešenja, a digitalizacija i cirkularna ekonomija će biti dva osnovna postulata u rešenju infrastrukturnih projekata u Srbiji.

„Četiri stuba – tretman otpadnih voda, tretman čvrstog otpada, borba za kvalitet vazduha i remedijacija zemljišta u Srbiji su velika investiciona šansa za domaće fondove i banke, ali i za privatne fondove i investicije privatnog kapitala“, zaključio je Mitrović.

Izvršna direktorka Nordijske poslovne alijanse u Beogradu Iva Petrović kaže da je potpisan važan dokument, jer je cirkularna ekonomija ključna tema za nordijske zemlje.

(Tanjug)

