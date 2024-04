PKS: Vina iz regiona Otvorenog Balkana mogu za zauzmu važno mesto na svetskom tržištu

Vina iz regiona Otvorenog Balkana mogu da osvoje važno mesto na svetskom tržištu zbog kvalitetnih, autentičnih sorti grožđa, osobenih karakteristika područja na kom se uzgajaju, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS) povodom predstavljanja vina iz tog regiona na sajmu u Veroni.

Precizirano je da su među srpskim vinima – grašac, prokupac, smederevka, tamjanika, ali i lokalni teroari u internacionalnim sortama, kao što su kaberne iz Negotinske krajine, šardone sa Fruške gore, merlo i sovinjon iz Šumadije, navode enolozi i vinski eksperti.

„Imamo autentične sorte na kojima treba da se radi i koje treba da unapređujemo i to nije samo posao vinara nego i institucija, fakulteta, eksperata u različitim oblastima, radi što boljeg prinosa i rezultata u vinogradima“, rekao je enolog Mladen Dragojlović.

Dodao je da nakon toga enolozi izvlače maksimum iz tih sorti i finalno ih spremaju za tržište.

„Ne treba zanemariti ni internacionalne sorte u našim vinogradima, lako razumljive stranom kupcu, zahvaljujući kojima je srpska vinska industrija i doživela uspon jer su i to naši aduti“, rekao je Dragojlović.

Direktor Sektora udruženja privrede PKS Igor Popović istakao je da je koncept predstavljanja regiona, kao vinskog područja, veoma značajan za domaće vinare da upoznaju nove ljude, sklope nove poslove i otvore nova tržišta.

„Po drugi put Wine vision by Open Balkan je u Italiji gde smo predstavili 240 različitih vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije“, rekao je Popović.

Glavni i odgovorni urednik magazina „Vino i fino“ Igor Luković istakao je da balkanska vina, predstavljena u najboljoj mogućoj selekciji na sajmu Vinitaly u Veroni, okupiraju veliku pažnju posetilaca, kao i da je za uspešnu prodaju neophodno kontinuirano prisustvo i promocija, stalna komunikacija sa potencijalnim kupcima i konzumentima, kako bi se, prema njegovim rečima region pozicionirao kao relevantan za visokokvalitetna vina.

„Srpski proizvođači ne mogu da pariraju količinom na svetskom tržištu, ali mogu kvalitetom i autentičnošću“, ocenio je Luković.

Kao dobar primer naveo je Sloveniju, koja uspešno plasira svoja vina i postepeno im nalazi mesto u vinskim kartama poznatih restorana, od Pekinga do Njujorka.

Zastupnik Saveza proizvođača rakije u Srbiji Aleksandar Janjić ocenio je da je za rakije, kao i za vina, šansa na svetskom tržištu njihov plasman kao jedinstvenih autentičnih proizvoda.

Kako je istakao, domaći izvoz rakije porastao je u odnosu na 2018. godinu sa pet miliona evra, koliko je iznosio 2018. na 14 miliona evra u 2023.

„Imamo proizvod koji je jedinstven u svetu, šljivovica je naša rakija broj jedan, ali ne treba zaboraviti ni rakije od dunje i ostale voćne rakije“, dodao je on.

Na štandu „Wine vision by Open Balkan“ na sajmu Vinitaly u Veroni, do 17. aprila predstavljaju se vodeća vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Sledeća prezentacija Wine vision by open Balkan biće održana u Šenženu, na sajmu Wine to Asia od 9. do 11. maja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.