Plenković: Smanjenje PDV-a na gas, hranu, toplotnu energiju

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je danas mere za ublažavanje udara snažnog poskupljenja energenata, hrane i druge robe na standard građana, u okviru paketa podrške vrednog 4,8 milijardi kuna (637,7 miliona evra).

Paket mera obuhvata poresko rasterećenje, odnosno smanjenje poreza na dodatu vrednost (PDV) na određedne proizvode i usluge, ograničenje poskupljenja struje na 9,6 posto i gasa na najviše do 20 odsto, subvencije na cenu gasa za domaćinstva, povećanje naknada za socijalno ugrožene, isplatu jednokratne pomoći penzionerima… „Mere će ići za tim da rast cena struje i gasa, koji je nažalost nemoguće potpuno obuzdati, bude što manji…Paket će biti izdašan i snažan, vodiće računa o najugroženijima, o preduzetnicima, o penzionerima i poljoprivrednicima“, rekao je Plenković predstavljući paket mera.

Ograničenjem rasta cene električne energije, Hrvatska elektroprivreda (HEP) će rasteretiti domaćinstva za oko 460 miliona kuna (61,1 milion evra), rekao je on, prenosi Hina.

Mere za gas odnose se na podršku od 10 lipa po kilovatsatu (KWh) domaćinstvima koja koriste gas, koja će biti direktno ukalkulisana na računu sa gas. Podršku će dobiti i mikro, mali i srednji preduzetnici s prosečnom godišnjom potrošnjom do 10 gigavatsati (GWh), i to u iznosu od 15 lipa po KWh.

U sistemu PDV-a, stopa na gas i toplotnu energiju biće trajno snižena sa 25 na 13 posto, koliko iznosi i smanjenje PDV-a za struju, dok će od 1. aprila ove do 31. marta iduće godine PDV na gas biti snižen na 5,0 procenata.

Uz to, hrvatski premijer je najavio i smanjenje stope PDV-a na hranu sa 13 na 5,0 odsto – na sveže meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dečju hranu, zatim na maslac i margarin sa 25 na pet procenata, kao i na troškove u poljoprivredi (sadnice, đubrivo, pesticidi) sa 25 na 5,0 posto.

Takođe će biti smanjen PDV na higijenske uloške i tampone sa 25 na 13 procenata, te na ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe sa 25 i 13 posto na pet odsto.

Merama u sistemu socijalnih naknada za ugrožene kupce energenata predviđa se proširenje obuhvata i na korisnike nacionalne naknade za starije osobe.

Uz to, naknada za električnu energiju proširuje se na pgas i udvostručuje se mesečni iznos naknade sa 200 kuna (26,5 evar) na 400 kuna (53 evra), itd.

Plenković je najavio i energetski dodatak za 721.000 penzionera s penzijama do 4.000 kuna (530 evra), a iznos, koji će se kretati od 400 do 1.200 kuna (do 160 evra) zavisiće od visine penzije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.