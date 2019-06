Počela izgradnja „zip lajna“ na Zlataru

ZLATAR – Na Zlataru je počela izgradnja „zip lajna“ čija je početna stanica kod Rehabilitacionog centra Zlatar, a završna će biti u zaseoku Tripkovići.

„Biće to jedan od najvećih ‘zip lajn’ sistema u Srbiji, 620 metara će biti odlazna sajla, a 350 metara povratna do crkve Hristovog rođenja. Planiramo da ga otvorimo sredinom jula ili za Zlatar fest koji će se održati od 25. do 28. jula“, izjavio je direktor TO Zlatar Branko Pucarević.

Kako piše na zvaničnom sajtu Turističke organizacije Zlatara, Pucarev kaže da izgradnju „zip lajna“ sa pet miliona dinara finansiraju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u partnerstvu sa opštinom Nova Varoš i TO Zlatar, ali da, takođe, finansiraju još nekoliko projekata na toj planini.

„Radimo i pešačku stazu u dužini od oko dva kilometra kojom će biti povezana Nova Varoš sa turističkom zonom Zlatara, kao i dečje igralište. Za oba projekta se izdvaja po tri miliona dinara. Radiće se i stadion za visinske pripreme koji će koštati 30 miliona dinara“, naveo je Pucarević.

