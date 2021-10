Počela regionalna konferencija o modernizaciji javne uprave

BEOGRAD – Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović otvorila je danas dvodnevnu regionalnu konferencioju o modernizaciji javne uprave i rekla da je potrebno što više građanima i privredi pokazati zašto je i koliko reforma javne uprave važna i kakve koristi donosi.

Obradović je poručila da da bi bilo koji reformski proces u društvu bio uspešan mora da stigne do onih kojima je namenjen, odnosno do svojih krajnjih korisnika, kao i da bi to bilo moguće, mora da bude dobro iskomuniciran.

Tako je i sa reformom javne uprave, kaže ministarka i dodaje da tako složena reforma podrazumeva čitav niz procesa i promena koje treba sprovesti.

Tokom tog procesa, kako kaže, nijedan krajnji korisnik reforme ne sme da bude izostavljen i tu na scenu stupa, navodi, „nova uloga komunikacije“.

„Koliko smo na tom putu uspešni pokazaće vreme, a na državi je da uloži što više truda da i građanima i privredi i samoj javnoj upravi, pošalje poruku zašto je i koliko važno da se sprovede reforma i šta to znači za svakoga pojedinačno“, kazala je Obradović.

Ako krajnji korisnik ne prepoznaje korist od reforme javne uprave onda se negde zatajilo, navodi ministarka i ističe da je komunikacija služi da se to izbegne.

„Javna uprava je živ organizam koji se menja, modernizuje, prilagođava, a sve kako bi na najbolji mogući način odgovorila na potrebe građana. Od načina na koji ćemo to predstaviti u javnosti zavisi to da li će građani prepoznati da se menja i da li se zaista menja i kakve koristi imamo od promene“, rekla je.

Obradović kaže da je najopipljivija promena koju su građani mogli da vide u prethodne dve godine modernizacija i navodi da danas gotovo da nema čoveka u Srbiji koji nije čuo za eBeba, eUpis u vrtić, eUpis u škole, ePortal, eGrađanin.

Kako kaže, sve i da postoji neko ko ne zna šta je to tačno, država je uspela da zainteresuje građane za taj vid komunikacije.

Obradović ukazuje na to da je država pokazala da ume da komunicira sa svojim građanima elektronski tokom kovid 19 pandemije i to od zakazivanja termina za testiranje, termina za vakcinaciju, digitalnog zelenog sertifikata, pa sve do prijavljivanja za novčanu pomoć države.

Prema njenim rečima, preko reforme javne uprave ostvarena je ušteda vremena i novca građanima, ali i samoj državi.

U tom smislu Obradović kaže da su samo protekle godine državni organi koristili više od 10 miliona puta eZuP i tako razmenjivali podatke iz službenih evidencija.

„To znači da su građani u Srbiji 10 puta miliona manje obilazili šaltere raznih službi i lakše i brže završavali svoje poslove. Za uspešnost takvih i sličnih inovativnih stvari, ključni faktor su ljudi, ljudi koji rade u javnoj upravi bez čijih znanja i veština sve ovo ne bi bilo moguće“, kazala je Obradović i dodala da su se zato i u reformi njihovog stručnog usavršavanja okrenuli digitalizaciji i e-obukama.

Obradović kaže da sve što je do sada postignuto mora da se približi građanima i privredi.

„Od načina na koji sa njima komuniciramo, zavisi i uspešnost reformi. Kanala komunikacije danas zaista ima bezbroj, posebno u današnje vreme, a na državi je da pronađe takav vid komunikacije koji vodi upravo onima kojima reforma i treba da donese boljitak“, navela je.

Kao najbolji primer na koji način građani mogu da osete korist od reforme javne uprave, Obradović je navela projekat Jedinstveno upravno mesto i ukazala da je to jedan šalter gde građani komuniciraju sa lokalnom samoupravom bez obilaska raznih prostorija unutar opštinske zgrade.

V.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić istakao je da modernizacija javne uprave treba da omogući društvu snažniji razvoj, podrži ekonomski razvoj, a da s druge strane služi za to da olakša život građanima.

Kako kaže, konferencija treba da da i regionalnu dimenziju, da objasni kako da se obavi dobra komunikacija unutar javne službe i kako komunicirati sa javnošću i uputiti ih u promene i šta to digitalizacija sa sobom nosi.

„Služi da građani efikasnije, sa manje troškova obavi sve ono što je potrebno“, kazao je Miletić.

Ukazao je da je Akademija mlada institucija, odnosno da postoji tri godine i naveo da se u njoj akcentuje usavršavanje i to ne teorijskog znanja, već praktičnog, onog koje se lako primenjuje i koje omogućava jačanje državne administracije „u hodu“.

Šefica Odeljenja za razvojnu saradnju Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Karin MekDonald navela je da se današnja konferencija bavi digitalizacijom i komunikacijom u smislu načina na koji država komunicira sa svojim građanima i na koji način građani komuniciraju sa državnom upravom.

„Važna je transparentnost i modernizacija državne uprave, a ciljevi konferencije su razmena znanja i iskustava“, kazala je MekDonald.

Poručila je i da Švedska podržava Srbija na njenom evropskom putu, kako ekonomski, tako i u institucionalnom razvoju.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Fransin Pikap istakla je da je modernizacija javne uprave veoma važno i za ekonomski razvoj naročito u vremenu kada stvari tehnološki napreduju.

„Državna uprava mora da ide u korak sa svim promenama i izazovima koji se svakodnevno javljaju bilo da su u pitanju klimatske promene, pandemije ili nešto drugo“, kazala je Pikap.

Ukazuje i na to da državna uprava mora brzo da se adaptira na sve promene jer ona je ta koja treba neprestano da pruža visokokvalitetne i pravovremene usluge građanima.

Na dvodnevnoj konferenciji učestvuju eksperti iz Srbije, regiona, EU i Velike Britanije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.