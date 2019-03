Počela rekonstrukcija pruge Kragujevac-Lapovo

BEOGRAD – „Infrastruktura železnice Srbije“ saopštila je danas da je u železničkoj stanici Kragujevac započela rekonstrukciju pruge Kragujevac-Lapovo, u dužini od 31 kilometar, a nakon toga radiće i deonicu od Kragujevca do Kraljeva.

Planirano je da radovi na pruzi Kragujevac-Lapovo budu završeni u novembru 2019. godine, a da kompletna deonica od Kraljeva do Lapova bude završena do septembra 2020. godine.

Vrednost radova na deonici Kragujevac-Lapovo iznosiće nešto više od milijardu dinara.

„Infrastruktura železnice Srbije“ rekonstrukciju ove pruge finansiraće sopstvenim sredstvima i na taj način nastaviti prošle godine započet projekat obnove regionalnih pruga u Srbiji.

Biće ovo prva rekonstrukcija pruge Kragujevac-Lapovo, nakon skoro pola veka.

Zbog višedecenijskih neulaganja u ovu prugu, brzina vozova sada je svega 40 kilometara na sat, a na većem broju deonica brzine su smanjene na 10-30 kilometara na sat.

Kada rekonstrukcija pruge bude završena, vozovi će saobraćati projektovanom brzinom između 70 i 100 kilometara na sat.

Pruga od Lapova do Kragujevca izgrađena je 1887. godine, a od Kragujevca do Kraljeva 1929. godine. Nove šine na ovoj pruzi postavljene su između 1962. i 1964. godine, a poslednji put rekonstrukcija ove pruge urađena je od 1968. do 1970. godine, kada je ona osposobljena za projektovane brzine između 60 i 100 km/sat.

Železnička stanica Kragujevac, primera radi, obnovljena je pre punih 40 godina.

Sa prugom Lapovo-Kraljevo su, industrijskim kolosecima, povezani značajni privredni kapaciteti, tako na primer u Kragujevcu – FCA fabrika automobila, Energetika, TRZ Kragujevac, sa Batočinom – Teko Mining kamenolom, sa Kraljevom – Magnohrom, FVK, Stilimpeks, a sa stanicama Guberevac i Vitanovac objekti Vojske Srbije.

Pruga Lapovo-Kraljevo jedna je od šest regionalnih pruga, ukupne dužine 318 kilometara, koje će „Infrastruktura železnica Srbije“ obnoviti u 2019. godini.

„Infrastruktura železnice Srbije“ napravila je trogodišnji plan revitalizacije svih regionalnih pruga u zemli, koji je počeo da se realizuje prošle godine obnovom oko 280 kilometara pruga, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)