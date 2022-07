Počela rekonstrukcija pruge Niš-Crveni Krst-Matejevac

NIŠ – Infrastruktura železnice Srbije započela je radove na rekonstrukciji pruge Niš – Crveni krst – Matejevac, na teritoriji Niša.

Rekonstruisane će biti dve deonice na ovoj pruzi, ukupne dužine oko 11 kilometara i to po levom koloseku od stanice Niš do Crvenog Krsta, kao i od Crvenog Krsta do Matejevca, rekao je Tanjugu Nenad Stanisaljvević iz Infrastrukture železnice Srbije.

Radovi su počeli demontažom starog i polaganjem novog koloseka između Crvenog Krsta i Matejevca.

Rok za rekonstrukciju ovih deonica niške pruge je 120 radnih dana, a radove izvodi novosadska firma ZGOP, kaže Stanisavljević.

Materijal za rekonstrukciju pruge obezbedila je Infrastruktura železnice Srbije.

Prošle godine je završena rekonstrukcija pruge Matejevac – Zaječar, ali deonica od stanice Niš do Matejevca nije tada bila obnovljena.

Zbog lošeg stanja infrastrukture deonica Niš – Matejevac predstavljala je do sada „usko grlo“ na ovom železničkom pravcu.

Rekonstrukcijom ove deonice bice stvoreni uslovi za brže, bezbednije i redovnije funkcionisanje železničkog saobraćaja između Niša i Zaječara, a time i u čitavoj istocnoj Srbiji, kaže Stanosavljević.

(Tanjug)

