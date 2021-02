Počelo podnošenje zahteva za subvencije u stočarstvu

BEOGRAD – Danas su stočari počeli s podnošenjem zahteva za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za uzgoj tovne teladi i krava dojilja, objavljeno je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Zahtevi se podnose do 31. jula i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prošle do 30. juna ove godine.

Za junad se dobija 15.000 dinara po grlu, za jagnjad i jarad po 2.000, a za svinje po 1.000 dinara.

Od danas mogu da se podnesu i zahtevi za podsticaje za krave dojilje starije od dve godine, a po grlu se dobija 40.000 dinara.

(Tanjug)

