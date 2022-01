Počelo prijavljivanje poljoprivrednika za bespovratni novac, traje do 23. februara

BEOGRAD – Prijavljivanje za bespovratna sredstva iz Projekta za konkurentnu poljoprivredu u ovoj godini počelo je danas, a zainteresovani poljoprivrednici na ovaj konkurs mogu da se jave do 23. februara.

Kako je navedeno u pozivu koji je ranije objavila Uprava za agrarna plaćanja, poljoprivrednici mogu da se prijave za nadoknadu troškova koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u proizvodnji mleka i mesa, pčelarstvu i akvakulturi.

Za sprovođenje ovog poziva opredeljeno je 360 miliona dinara, ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi od 20.000 do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, dok se minimalni iznos bespovratnih sredstava kreće od 10.000 do 25.000 evra.

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvode nov model finansiranja kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost.

Korisnici mogu da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 50 odsto od ukupne vrednosti investicije, 40 odsto novca iz kredita dok njihovo učešće iznosi 10 odsto.

(Tanjug)

