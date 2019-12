Podrška rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća

BEOGRAD – Mala i srednja preduzeća pokretač su privrede i zato je važno da im se omogući bolji pristup finansiranju, kao i da počnu da primenjuju inovativna rešenja i prate trendove digitalne transformacije kako bi bila konkuretntnija, rečeno je danas na biznis forumu u organizaciji USAID-a.

Cilj USAID-a i „Projekta saradnje za ekonomski razvoj“ je pomoć firmama iz MSP sektora da postanu konkurentije, otklone prepreke za razvoj i ostvare rast u poslovanju, rečeno je tom prilikom.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri, rekao je da u svakom društvu mala i srednja preduzeća predstavljaju pokretač i nosilac ekonomskog razvoja

Kako je istakao, u Srbiji mala i srednja preduzeća generišu dve trećine radnih mesta i prihoda.

Naveo je primer da su mnoge američke firme koje danas posluju kao velike korporacije počele poslovanje upravo kao male firme.

Preduzetnički duh je izražen u ovoj zemlji i neka od najuspešnijih preduzeća su upravo iz ovog sekora, rekao je ambasador SAD i dodao da među njima značaj udeo čine manje, porodične firme.

One otvaraju radna mesta i samim tim su od koristi za celu zajednicu, dodao je Godfri.

Naveo je da mala i srednja preduzeća i preduzetnici predstavljaju značajan izvor inovativnih ideja.

Ove ideje postaju motori razvoja novih poslova, širenja postojećih kompanija i stvaranja novih radnih mesta, poručio je on.

„U mnogim sportovima, na utakmici ili u prvenstvu, ističu se najbolji igrači ili MVP-ijevi. Ovde smo zajedno okupili najdragocenije igrače, MVP-ijeve srpske ekonomije. Ponosan sam nanapore USAID-a i Projekta saradnje za ekonomski razvoj na uspostavljanju bliske saradnje sa državom i poslovnom zajednicom na poboljšanju uslova poslovanja i obezbeđivanju finansijskih usluga neophodnih za rast“, izjavio je Godfri.

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež rekao je da je sektor MSP najvažniji pokretač privrede svake zemlje.

Istakao je da je važno da predstavnici tih preduzeća prate trendove digitalne transformacije i da primene inovacije i znanja i tako budu konkurentni.

Istakao je da se MSP u Srbiji susreću sa problemom nedovoljnog pristupa finansijama i da to nije trend samo kod nas već i drugim zemljama.

„Drugi problem je primena inovativnih rešenja. Mi danas moramo da prestanemo da pričamo o digitalizaciji u budućnosti, i važno je da kompanije razumeju da je to važno od samog proizvodnog pročesa, planiranja, inžinjeringa, same prodaje.. To su stvari u kojima je vlasnicima kompanija potrebna podrška“, istakao je Čadež.

Navodi da je kompanijama na rasplaganju Centar za digitalnu transformaciju PKS kroz koji je do sada već prošao veliki broj kompanija.

Direktor USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj

Džozef Lauter istakao je da u svim zemljama, a naročito onima koje se razvijaju, poput Srbije, mala i srednja preduzeća treba da budu nosilac privrednog rasta.

„Da bismo pomogli razvoj ovog sektora, odlučili smo da okupimo njihove predstavnike da razmene iskustva, razgovaraju o ključnim elementima uspeha, dobiju konkretnu podršku i pronađu prilike da ostvare rast“, rekao je Lauter.

Na današnjem skupu „MSP su MVP“ u Beogradu prisustvovalo je više od 250 predstavnika vodećih malih i srednjih preduzeća.

Na skupu je predstavljena i studija odnosno analiza koja se odnosi na rast, proftabilnost i produktivnost u kojoj se navodi da su digitalno osvešćene kompanije apsolutni šampioni, da brže rastu i profitabilnije su.

Takođe, izvoznici ostvaruju bolje rezultate u svim analizairanim oblastima, a kompanije koje koriste eksterne izvore finansiranja imaju viši nivo finansijske pismenosti i ostvaruju dobre rezultate.

Saradnja, učešće u javnim nabavkama takođe su važni, a one kompanije koje sarađuju sa državom ili su aktivne u udruženjima pokazuju bolje rezultate u svim tim oblastima.

Nacionalni biznis forum je u izložbenom prostoru „Zona rasta“ predstavio više od 25 inovativnih poslovnih rešenja partnerskih firmi i kompanija koje se bave elektronskom trgovinom, drugim oblastima digitalne ekonomije, upravljanjem u firmama, novim mogućnostima za finansiranje, poreskim sistemom i bankarstvom.

(Tanjug)