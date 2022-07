Pojeftinilo gorivo u RS, naredne sedmice dodatni pad cena

BANJALUKA – Na benzinskim pumpama širom Republike Srpske ovih dana je došlo do pada cena naftnih derivata, a cene dizela i benzina od naredne sedmice trebalo bi da budu još niže, kaže predsednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori RS Dragan Trišić.

Trišić je za „Nezavisne novine“ rekao da su više pale cene benzina nego dizela.

„Maloprodajne cene benzina će na benzinskim pumpama ići do 3,29 KM (oko 197 dinara) po litru ovog derivata. Očekujemo da će cena benzina pasti znači za 20 feninga (oko 12 dinara) u odnosu na prethodni period. Cene dizela su takođe pale, i one su niže za nekih 10 feninga (oko šest dinara)“, kazao je Trišić.

On je istakao da bi cene naftnih derivata od naredne sedmice trebalo da budu još niže.

Trišić je rekao da se očekuje da će cene naftnih derivata iduće sedmice biti niže za pet feninga, što je oko tri dinara.

„Uvozne cene goriva su manje sada i to je došlo i na naše tržište. Barel nafte jeste pao, ali to je samo jedan od indikatora cena goriva, to su i to što je ojačao dolar, kao i kolika je ponuda i potražnja goriva. Sve se to drugačije odražava na svako tržište. Trebalo bi doći do pojeftinjenja cena goriva i iduće sedmice i bitno je da će se nastaviti taj trend pada cena“, naglasio je Trišić.

(Tanjug)

