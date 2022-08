Poljoprivrednici cekaju ponudu, spremni za nastavak protesta

BEOGRAD – Poljoprivrednici su danas na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem dobili garancije da će biti ukinuta zabrana izvoza svih poljoprivrednih proizvoda, a ponuda države u odnosu na njihove ostale zahteve biće im dostavljena, kako su rekli, u narednih sat i po vremena.

Ukoliko im ponuda ne bude odgovarala, nastaviće sa protestima i najavljuju radikalizaciju, rekao je danas nakon sastanka predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Radoslav Adamović.

Predsednik Udruženja poljoprivrednika Stig iz Požarevca Nedeljko Savić je kazao da im je ponuđena otkupna cena od 535 evra po toni za suncokret, koja je za njih, kažu, neprihvatljiva, a poljoprivrednici su predložili i ukidanje marže za markete.

„Ponuđena nam je cena za suncokret 535 evra plus PDV, to je za primarne proizvođaće 68 dinara po kg. Mi smo tražili 700 evra. Ukinuće se mera zabrane izvoza rafinisanog ulja i mi smo predložili da se ukine marža trgovačkim lancima i to je neka razlika od 148 dinara koliko dobijaju uljare od trgovačkih lanaca do 196 dinara koliko je trenutno na rafovima u marketima“, rekao je Savić.

Adamović je kazao da nijedan zahtev poljoprivrednika nije promenjen i da su za sada jeke ponude koje su dobili od ministra i premijerke u skladu sa njihovim zahtevima.

Oni su tražili i da se ponište prekršajne kazne za poljoprivrednike koji su učestvovali u protestu protekla dva dana.

„Rekli su nam da će moći da se isplate premije za mleko od 15 dinara po litru. Za subvenciju za đubrivo su rekli da nema mogućnosti i dali su ponudu da subvencionišu nešto manje, 22 dinara na 60L po hektaru“, rekao je Adamović.

On je dodao da su premijerka i ministar rekli da zahtev za oslobađanje kompletnog plaćanja akcize na gorivo za poljoprivrednike neće moći da bude prihvaćen.

Savić je kazao i da je situacija sa suncokretom i kukuruzom loša, da je suša učinila svoje.

„Imaćemo ozbiljno smanjenje prinosa imamo i problem da nećemo imati kukuruza uopšte, ovo će biti naš zadnji novac u ovoj godini“, rekao je Savić.

Dodao je da su prinosi podbacili čak 80 odsto.

Adamović je kazao i da su danas izneli zahteve za sledeću godinu, a to su uvođenje „plavog dizela“ i ulazak njihovihpredstavnika u radne grupe za izradu zakona o poljoprivredi i statusu poljoprivrednika, kao i subvencije države od 300 evra po hektaru koje su već pomenuli.

Što se tice zahteva za proglašenje elementarne nepogode Adamović je kazao da će on verovatno biti prihvaćen ali da je metodologija loša.

„Ne odgovara način na koji su oni to prihvatili, jer će se ići po baznim stanicama RHMZ, a to nije realno stanje. To će pokazati u krugu od 50 km sliku samo sa te tačke, a može da se desi da na 20 kilometara od toga kiša nije padala uopšte“, rekao je Adamović.

(Tanjug)

