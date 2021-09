Poljoprivrednici i dalje nerado osiguravaju proizvodnju

NOVI SAD – Na 44. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu je održana konferencija „Vreme je za sigurnu poljoprivredu“ koju je organizovalo Udruženje novinara za poljoprivredu „AGROPREŠ“.

Prema rečima predsednika Udruženja „Agropreš“ Gorana Đakovića, poljoprivrednici se i dalje nerado odlučuju na osiguranje proizvodnje.

„Teško im je da odvoje dinar za osiguranje, a bez toga ćemo propasti i to kažem jer sam i sam poljoprivrednik. Imamo primer malinara i kupinara koji su ove godine imali fantastičnu cenu i zamislite kako je onima kojima je grad sve uništio. Da ne pominjem bolesti koje napadaju voće i useve pa nemate prihide. A to je samo dva ili tri dinara po kilogramu. Na primeru šljive, to je osam do devet hiljada dinara po hektaru i zaista nema jeftinije mere nego što je osiguranje“, kaže Đaković.

Predstavnik Dunav osiguranja Miodrag Mladenović istakao je podatke, za koje je naveo da su poražavajući.

„Samo 12 do15 odsto od ukupno obradivih površina u Srbiji je osigurano, a za privatna gazdinstva je to tri odsto i to je poražavajuće. To mora svi zajedno da promenimo“, kaže Mladenović.

Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, kaže da je država sa svoje strane mnogo učinila poslednjih godina kako bi subvencijama ohrabrila poljoprivrednika na osiguranje svoje proizvodnje.

„Mi kao ministartsvo pomažemo poljoprivrednike da se zaštite od nepredvidivih vremenskih uslova kroz mnoge vidove, kao što su subvencije za navodnjavanje, za nabavku protivgradnih mreža, modernizujemo sistem protivgradne odbrane, ali i kroz direktnu finansujsku pomoć za osiguravanje useva“, rekao je Mahmutović.

Ona se, kako je naveo, kreće od 40, 45, pa i do 70 odsto za pet okruga,

„Podstičemo i lokalne samouprave da sufinansiraju osiguranje kako bismo sveli na minimum rizik za poljoprivrednke, za njihovo dobro, ali i za građane kao kupce“, rekao je Mahmutović.

Srpski poljoprivrednici umesto da osiguraju useve, kažu agrarni novinari, i dalje sa zebnjom gledaju u nebo.

„Prognoza je pouzdana za nekoliko dana, ali na duži rok ili sezonski ne možemo tačno da predvidimo vreme, a to je bitno za poljoprivrednike. Zato moraju dobro da razumeju poruke, ali i to im ne vredi mnogo ako nema zaštite ili nisu osigurani“, kaže Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

(Tanjug)

