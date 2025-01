Poljoprivrednici Srbije: Nisu isplaćene subvencije za 2024, povraćaj akcize kasni, dizel poskupeo

Poljoprivrednicima u Srbiji još nisu isplaćene sve subvencije iz prošle godine, iako su dobili rešenja da im je uplaćeno 10.000 dinara po hektaru za seme, novac na račune nije stigao, rekao je danas predsednik Skupštine Uduženja poljoprivrednika Subotice Miroslav Matković.

On je za Betu rekao da kasni i povraćaj akcize na dizel gorivo po dva meseca, iako je sporazumom sa Ministarstvom poljoprivrede precizirano da se taj novac od 50 dinara po litru vraća u roku od 14 dana.

„Apelujemo na resorno ministarstvo da isplati zaostale subvencije i odobri obećane subvencionisane kredite, jer je do 15. februara optimalni rok za prvu prihranu pšenice mineralnim đubrivom urea koje je već poskupelo sa 53 dinara po kilogramu na 56 dinara“, rekao je Matković.

Naveo je da je za prihranu pšenice potrebno da padne kiša ili sneg jer će u suprotnom đubrivo ispariti i neće imati efekta na rast useva.

Dodao je da poljoprivrednici ove godine ne mogu da kupe ni dizel po zagarantovanoj ceni od 179 dinara.

Naftna idustrija Srbije (NIS) je pre nekoliko dana obavestila poljoprivrednike da ta cena važi samo do 27. januara za količine do 100 litara po hektaru ako nije iskorišćena ta kvota za 2024. jer do tada traje uredba koja to reguliše.

Ministarstvo poljoprivrede se ne oglašava, a na pumpama NIS cene za dizel su 194 dinara ako se kupuje preko 200 litara u jednom sipanju. Za količine ispod 200 litara važi maloprodajna cena od 204 dinara.

Predsednik Skupštine Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije Mileta Slankamenac rekao je da poljoprivrednici tog udruženja neće više podsećati Ministarstvo poljoprivrede na njegove obaveze i da su njihovi zahtevi zapravo i zahtevi studenata koji protestuju i traže da se institucije formiraju i rade posao iz njihove nadležnosti.

„Podržaćemo studente jer više nećemo da ponavljamo zahteve svake godine i vrtimo se u krug. Zahtevi su poznati. Planirali smo da traktorima dođemo u Novi Sad da bi, od bahatih vozača, obezbedili studente koji protestuju. Rekli su nam da nam neće dozvoliti dolazak traktorima u Novi Sad iako država nema pravo da nas spreči u kretanju, ali ona nas maltretira tako što nas policija na putu zaustavlja i šalje na vanredne tehničke preglede ili na drugi način“, rekao je Slankamenac za Betu.

Naveo je da „ova država koja je poljoprivredna zemlja sa tri miliona hektara obradive zemlje nema strategiju razvoja, jer je istekla prošle godine, ne zna se šta će biti sa IPARD programima, nema odgovarajućih uredbi, poljoprivrednicima nije objašnjeno šta će sa računima za gorivo u 2024, ništa nije urađeno na regulisanju sistema javnih skladišta i robnih zapisa“.

Da ima, kako je rekao, nezavisnih institucija regulisali bi se i dugovi prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i do sada isplatila dugovanja za prošlu godinu koja po neki informacijama iznose 40 milijardi dinara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com