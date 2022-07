Poljoprivrednik: U Zrenjaninu nema radne snage, smanjujemo proizvodnju povrća

Poljoprivrednici iz okoline Zrenjanina, zbog nedostatka radne snage, koja je uglavnom otišla u inostranstvo, smanjuju proizvodnju, rekli su danas za Betu.

Poljoprivrdni proizvodjač Atila Pakai iz Mihajlova, kraj Zrenjanina, rekao je da nema problem s plasiranjem proizvoda, već da je zbog nedostatka radnika bio prinudjen da smanji proizvodnju povrća na svom gazdinstvu.

„Žena i ja se već 26 godina bavimo proizvodnjom paprike i paradajza, u plasteniku i na otvorenom polju, pre petnaestak godina počeli smo da proširujemo našu proizvodnju, ali smo smanjili zbog nedostatka radne snage“, rekao je Pakai.

To je, kako je naveo, problem ne samo u tom selu, već i u okolini, a najveći broj mladih odlazi u inostranstvo, pre svega u Nemačku, Švajcarsku, Madjarsku.

„Ljudi su otišli sa sela, počevši od mog starijeg sina, neće da se bavi ovim, ne svidja mu se ovaj posao, otišao je on i mnogo omladine, a stariji ljudi i penzioneri koji su do sada dolazili, nažalost više ih nema“, rekao je on.

Na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Pakai oko 1.500 kvadratnih metara je pod plastenicima gde se gaji rasad paradajza, paprike, patlidžana, kupusa, dok se proizvodnja paprike na otvorenom odvija na jednom katastarskom jutru.

Pakai je naveo da plasman robe za njih ne predstavlja problem budući da vodi računa o kvalitetu, pa svu robu proda na zrenjaninskoj pijaci, a, kako kaže, ima i onih kupaca koji im dolaze kući.

Govoreći o subvencijama Atila Pakai kaže da su pre pet godina pokrajinskim subvencijama nabavili dva plastenika, ali da bi informacije o konkursima i podsticajnim merama trebalo da budu „bliže“ poljoprivrednicima.

Mihajlovo, koje je od Zrenjanina udaljeno svega deset kilometara, do pre neku godinu imalo je oko 1.200 stanovnika, a sada ih je oko 700.

(Beta)

