SUBOTICA – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je danas da je doneta odluka da se daje poljoprivredno zemljište po pravu prečeg zakupa, da će ove godine to odnositi na one koji drže goveda i ovce, a da će sledeće godine to pravo imati i svinjarski sektor.

Ministar je tokom posete Severnobačkom okrugu rekao da je najvažnija stvar u stočarstvu da ljudi imaju zemlju za svoje farme, saopštila je Vlada Vojvodine.

„Napravili smo iskorak koji će i poboljšati kvalitet zemljišta, jer je iz godine u godinu zemlja devastirana samo zato što su se sadile kulture na kulturu. Ideja Ministarstva poljoprivrede je da poljoprivrednici mlađi od 40 godina dobiju pravo prečega zakupa zemljišta, kroz izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu mi ćemo je valorizovati. Naravno, posle javne rasprave koja će trajati tri, četiri meseca i svako će imati pravo da kaže šta misli“.

Kako je naveo, cena mesa između 150 i 160 dinara je u redu.

„Imali smo donje ekstreme, kada je cena više od mesec i po dana bila 135 dinara. Sa otvaranjem novih tržišta i cene će se stabilizovati i ovo što radimo sa Kinom verujem da će u mnogome tome da doprinese. Već su nam poslali potražnju i verujte, to su ogromne količine, a ako isporučimo trećinu ili četvrtinu svinjskog mesa za Kinu napravili smo ozbiljan posao“, rekao je Nedimović.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević je zajedno sa ministrom Nedimovićem obišao poljoprivredno gazdinstvo porodice Sineš u Bikovu kod Subotice.

Nakon te posete, obilazak poljoprivrednicima u Severnobačkom okrugu, nastavljen je posetom porodičnog gazdinstva bračnog para Mila i Dragane Ljutica u Lovćencu kod Malog Iđoša, koje u okviru svog gazdinstva poseduje farmu pilića.

Radojević je prilikom boravka u Bikovu i obilaska farme svinja u vlasništvu Saše Sineša, kojem je prisustvovao i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, istakao da su zajedničke posete poljoprivrednim gazdinstavima širom Vojvodine, već postale praksa i da je to još jedna prilika da se čuju zapažanja i sugestije domaćih poljoprivrednika.

Na svojoj farmi svinja, porodica Seneš ima oko 2.300 svinja i obrađuju oko 160 jutara zemlje, koja je uglavnom državna, a kao stočari dobili su je po pravu prečega. To im je pomoglo jer ranije nisu mogli doći do zakupa državnog zemljišta.

Poljoprivrednici sa tog podneblja istakli su da težak rad nije problem, već stalna neizvesnost na tržištu i oscilacije u ceni.

Radojević je rekao da će sve ono što se na terenu uoči, kao prednost za unapređivanje agrobiznisa u našoj pokrajini, biti uzeto u obzir i pokušati da se ugradi u mere agrarne politike.

„Agrarni budžet AP Vojvodine je značajniji nego ikada. Resorni sekretarijat ima značajan iznos finansijskih sredstava namenjen za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava širom Vojvodine. Za ove tri godine je preko 7,5 milijardi direktno subvencionisano našim poljoprivrednim gazdinstvima. Kada se radi o stočarskim farmama, preko 230 miliona dinara smo izdvojili za ovo kratko vreme i na taj način ih opremili, učinili ih efikasnijimi rentabilnijim i svakako konkurentnijim na tržištu“, istakao je Radojević.

Ukazao je da je za ove tri godine i na delu pokazano čvrsto opredeljenje Pokrajinske vlade da se obezbedi dovoljno finansijskih sredstava za potrebe vojvođanskih poljoprivrednika.

Stoga je pozvao poljoprivrednike Severnobačkog okruga da aktivno prate konkurse resornog sekreatarijata i iskoriste šansu da unaprede svoje poslovanje.

(Tanjug)