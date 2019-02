Poljska izvezla u EU 2,7 tona mesa od obolelih goveda

VARŠAVA – Poljska je izvezla 2.700 kilograma sumnjive govedine u 10 zemalja Evropske unije, izjavio je direktor poljske veterinarske službe Pavel Njimčuk.

On je to rekao nakon što se u javnosti pojavio televizijski snimak koji pokazuje kako radnici jedne kompanije ubijaju bolesne krave i zatim to meso šalju u prodaju.

Iako nijedan veterinar nije bio prisutan tom prilikom, na mesu se nalazila oznaka da je prošlo potrebnu pravnu proceduru.

Njimčuk je na konferenciji za novinare rekao da je sumnjivo meso izvezeno u Rumuniju, Švedsku, Mađarsku, Estoniju, Finsku, Francusku, Španiju, Litvaniju, Portugal i Slovačku, prenosi Rojters.

On je dodao da je sumnjivo meso poslato i na 20 prodajnih lokacija u Poljskoj, ali je u međuvremenu povučeno, navodi AP.

Luise Niholm iz Švedske nacionalne agencije za hranu rekao je da su manje količine tog mesa prodate četiri kompanije u Švedskoj, ocenjujući da je reč o „ozbiljnom kršenju zakona o hrani“ što je, naglsio je, potpuno neprihvatljivo.

Finski zvaničnici navode da je oko 250 kilograma poljskog mesa, za koje se sumnja da je dobijeno od bolesnih krava, završilo u njihovoj zemlji.

Zvaničnici za bezbednost hrane istražuju da li je išta od tog mesa prodato u lokalnim radnjama.

U međuvremenu, Estonija je dobila oko 350 kilograma mesa, ali ništa od toga nije završilo u radnjama, navode zvaničnici.

Poljska proizvodi oko 560.000 tona govedine godišnje, od čega izvozi oko 80-85 odsto.

