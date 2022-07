Položen kamen temeljac za žičaru Kotor – Lovćen

PODGORICA – Kod tunela Vrmac u Kotoru danas je položen kamen temeljac za izgradnju žicare Kotor – Lovćen.

Kamen temeljac su položili premijer Crne Gore Dritan Abazović, predstavnik kompanije „Lajtner“ Martin Lajtner, predsednik Opštine Kotor Vladimir Jokić i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, saopšteno je iz kabineta predsednika Vlade.

Abazović je izrazio nadu da će za godinu dana gondole pune turista ići prema Lovćenu i da će građani i turisti „imati priliku da vide najljepši zalazak sunca i najljepši pogled na zaliv“.

„Srećan sam da gradimo Crnu Goru kako zaslužuje. Srećan sam što u susret Danu državnosti poklanjamo početak ovog projekta. Ovo je jedan veliki prozor, početak velikog projekta i nadam se da ćemo narednu sezonu dočekati sa turističkim proizvodom više“, istakao je on.

Prva deonica žičare koja će voditi od Kotora do cetinjskog mesta Kuk trebalo bi da bude puštena u rad za godinu dana, a na njoj će biti zaposleno oko 100 ljudi.

Prva faza žičare vodi od Kotora do Kuka, druga do Ivanovih korita, a treća do Cetinja.

Žičara će biti dugačka skoro četiri kilometra, kapaciteta hiljadu putnika po jednom satu i imaće 40 gondola.

(Tanjug)

