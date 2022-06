Pomak oko Fijata, pregovori se nastavljaju, bez protesta

BEOGRAD – Predstavnici sindikata i radnika Fijata preneli su novinarima, posle dvosatnog sastanka sa premijerkom Anom Brnabić u vladi, da je došlo do pomaka u

razgovorima, jer će svi koji odu u inostranstvo da rade u drugim Fijatovim fabrikama imati garantovan posao na budućoj liniji za proizvodnju električnog modela u Kragujevcu.

Očekuju da premijerka nastavi razgovore sa Stelantisom o visini otpremnina i da početkom nedelje dođe u Kragujevac.

Naveli su da je 500 radnika višak, ali da je na sastanku, prema njihovim rečima, dogovoren moratorijum odnosno prekid razgovora rukovodstva Fijata oko viška zaposlelnih do 20. juna.

Predstavnici zaposlenih rekli su da su svesni da su pregovori teški i da će za sada odložiti proteste.

Predsednik Samostalnog sindikata Fijata u Kragujevcu Saša Đorđević rekao je da je ostvaren napredak u pregovorima.

„Svim kolegama koje dobrovoljno odu u inostranstvo da rade kompanija garantuje da će po povratku u matičnu kompaniju raditi na novoj električnoj platformi koja se bude instalirala“, rekao je on.

Dodao je da su sindikati dali predloge za poboljšanje socijalnog programa koji se nudi višku zaposlenih.

„Očekujemo da premijerka i Vlada Srbije to narednih dana ispregovaraju sa kompanijom“, rekao je on.

Potpredsednik sindikata Nezavisnost u Fijatu Igor Anđić razgovor je ocenio kao konstruktivan, jer „ima volje od države da se problem reši“.

„Preneli smo premijerki da je glavni problem odlazak na dve godine u inostranstvo što niko ne može da prihvati. Nastavljamo pregovore. Dali smo neke ideje za rešenje. Očekujemo da država i Stelantis izađu sa konkretnim rešenjima u pisanoj formi da se ne bi igrali gluvih telefona“, rekao je on.

Predsednik sindikata Fijat plastike Zoran Miljković ocenio je da su napravljeni određeni pomaci po nekim pitanjima, a da ih u nekima nije bilo i da je daleko od konačnog rešenja.

„Vlada Srbije će da nastavi hitno pregovore sa Stelantisom. Premijerka je obećala da će verovatno sledeće nedelje doći u Kragujevac. Najbitnije je da što manje ljudi ostane bez posla, a ti koji budu ostali bez posla da dobiju neke otpremnine koje su dostojanstvene“, rekao je on.

Danas je dogovoreno i da rukovodstvo firme do 20. juna neće radnike Fijata zvati na bilo kakva izjašnjavanja po ovim pitanjima.

„U tom periodu imamo vremena da se dogovorimo o konačnoj odredbi za platformu, a kada ona bude bila sindikati i radnici doneće konačnu odluku šta i kako dalje“, rekao je Miljković.

Dodao je da veruje da će premijerka u Kragujevac doći do utorka ili srede.

„Do tada nije ni trebalo da bude protesta, posle tih razgovora znaćemo kako dalje i na čemu smo“, rekao je on.

Na pitanje da li je bilo reči o otpreminama i kolike su, Anđić je rekao da nije bilo reči o otpremninama, a Miljković da o tome trenutno pred novinarima ne mogu da pričaju.

Anđić je istakao da je Stelantis težak pregovarač te da će trebati mnogo strpljenja, sastanaka i vremena da se situacija reši.

„Nećemo pristati ni na jednu soluciju koja nama ne odgovara kao radnicima i dalje ostajemo pri našim stavoivima. Dok nam se ne ponude konkretna rešenja u pisanoj formi, da vidimo da je nešto opipljivo, tek onda možemo da pričamo“, rekao je on.

Dodao je da su danas razjasnili dilemu da će proizvodnje biti 2024. godine.

Naveo je i da će tražiti da rad u inostranstvu bude mnogo kraći od dve godine.

Miljković je ocenio da je najgora stvar što je 500 zaposlenih višak.

„Moraće da odu uz otpremnine o kojima ćemo tek morati da pregovaramo“, rekao je on.

Đorđević je pozvao sve zaposlene u Kragujevcu na strpljenje.

„U narednih nekoliko dana je prostor premijerki i vladi da ispregovaraju sa Stelantisom. A za to vreme ostaćemo pri svojim stavovima da to sačekamo što se tiče protesta. Opcije sve ostaju na stolu za dalje“, rekao je on.

(Tanjug)

