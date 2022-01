Pomoć makedonskim domaćinstvima za račune za struju

SKOPLJE – Makedonska vlada je objavila javni poziv za dodelu finansijske podrške licima sa niskim primanjima u 2022. godini za izmirivanje računa za struju, za šta je obezbeđeno 60 miliona denara (970 hiljada evra), objavio je portal 24info.mk.

Mera finansijske podrške, kako se navodi, znači da se mesečni račun za utrošenu struju smanuje domaćinstvima s niskim primanjima za 600 do 800 denara (10 do 13 evra).

Prema procenama, ovom merom će biti obuhvaćeno više od 7.500 domaćinstava, a finansijska podrška se dodeljuje na mesečnom nivou, na period od 12 meseci.

Na javni poziv mogu da se prijave svi oni čija redovna mesečna primanja u domaćinstvu ne prelaze neto prihod od 30.000 denara (485 evra).

Konkretno, za pomoć može da apilicira samac s mesečnim prihodom do 15.194 denara (245,7 evra), dvočlano domaćinstvo do 18.000 denara (291 evro), tročlano do 21.000 denara (340 evra), četvoročlano domaćinstvo do 25.000 denara (404 evra) i domaćinstvo sa pet i više članova s prihodom do 30.000 denara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.