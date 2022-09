Pomoć poljoprivrednicima: Odlaganje otplate kredita do 12 meseci

BEOGRAD – Poljoprivredni proizvođaci upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji otplaćuju poljoprivredne kredite, moći će do aprila da podnesu zahtev za moratorijum, to jest odlaganje otplate na period do 12 meseci, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede.

Moratorijum se neće sprovoditi po automatizmu vec će zainteresovani poljoprivrednici podnositi pojedinačne zahteve.

Narodna banka Srbije će u toku oktobra doneti regulatornu odluku, a nakon toga će moći da se podnose zahtevi za moratorijum na kredite, naveli su iz ministarstva.

(Tanjug)

