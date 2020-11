Ponovo umanjenje penzija za radnike koji su otišli iz fabrika po socijalnom programu 'opcija pet'

Radnici koji su napustili fabrike u okviru opcije socijalnog programa „Pet godina do penzije“ ponovo će morati da plaćaju kaznene poene, ako pored godina staža ne ispune i starosni uslov za penzionisanje.

U Udruženju „Opcija pet“ iz Kragujevca agenciji Beta je rečeno da je zaključkom na poslednjoj sednici tehničke vlade u oktobru ukinuta odluka iz marta 2016. godine kojom je ovim radnicima priznata penzija bez umanjenja.

Predsednik Udruženja „Opcija pet“ Aleksandar Petrović je rekao da to znači da se ponovo uvodi umanjenje penzija do maksimalno 20,4 odsto.

„Mi smo ovakvim zaključkom tehničke vlade zatečeni, iznenadjeni, budući da je to veliki udarac na naš budžet. To znači da će u našem udruženju, na primer, ljudi imati mesečno umanjenje penzije od 2.500 dinara do najviše 7.500 dinara, koliko ima penzionisani ‘Zastavin’ direktor“, rekao je Petrović.

Po opciji socijalnog programa „Pet godina do penzije“ oko 6.300 radnika je napustilo velika preduzeća u Srbiji, medju kojima je i 1.300 „Zastavinih“ radnika iz Kragujevca.

Prema rečima Petrovića, ta opcija socijalnog programa garantovala je pune penzije kada se stekne prvi uslov za penzionisanje, ali je po Zakonu o PIO iz 2015. godine uvedeno umanjenje radnicima koji su stekli uslov samo po osnovu radnog staža, a ne i godina starosti.

Po opciji pet socijalnog programa, radnici se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), gde primaju naknadu, dok ne ispune prvi uslov za odlazak u penziju, a to je za većinu radni staž budući da su rano počeli da rade.

Petrović je rekao da su se radnici iz „Opcije pet“ u Srbiji izborili, posle godinu i po dana protesta i pregovora, da u martu 2016. godine, kako kaže, pred izbore, Vlada donese zaključak kojim se priznaje razlika do punog iznosa penzije, te su nastavili da je primaju bez umanjenja sve do septembra 2020. godine.

Petrović je rekao da su povodom poslednjeg zaključka vlade dobili objašnjenje od pomoćnika ministra za rad Zorana Miloševića da je doneta takva odluka jer su sudovi počeli da donose presude po prijavama radnika iz drugih opcija socijalnog programa koji takodje traže pune penzije.

On kaže da im je rečeno da su takve prijave počele da se podnose u Kragujevcu, a da su presude u korist radnika donete u Užicu.

„To je izgovor za male bebe“, rekao je Petrović i dodao da će Glavni odbor Udruženja „Opcija pet“ danas odlučiti kako će da reaguje povodom ponovnog uvodjenja kaznenih poena.

(Beta)

