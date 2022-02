Poreska uprava objavila kalendar za februar, prvi rok sutra

BEOGRAD – Poreska uprava objavila je danas mesečni kalendar za februar, a prvi rok koji ističe sutra je za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Saopšteno je da isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu.

Takođe, svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI, koji se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Do 10. februara je podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje, prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

Isti temin je i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza.

Poreska uprava navodi da je do 17. februara plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, a preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Do 17. februara se plaćaju i doprinosi za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Rok za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2022. godine je, takođe, 17. februar, a taj rok predviđen je i za podnošenje prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2022. godinu za samostalne umetnike, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Isto tako, do 17. u mesecu je podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec i plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca je do 17. februara, a obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Do istog datuma treba da se podnesu poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, kao i prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Naredni rok je 28. februara i predviđen je za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Poslednji dan u mesecu februaruaru je poslednji termin za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2022. godine.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

